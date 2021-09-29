Kremlin: ABD’nin Burkov’u iade etmesi ikili ilişkiler bakımından olumlu bir adım

ABD'nin siber suç işlediği gerekçesiyle tutuklu Burkov’u iade etmesiyle ilgili konuşan Peskov, “Bu çok olumlu bir adım” dedi.Rusya’da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarının da iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu konuda şimdiye kadar bir duyuruda bulunulmadı. Bu yönde bir adım henüz atılmadı” ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya ve ABD’nin zaman zaman temaslarında tutukluların iadesi konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.Peskov, Burkov’un sınırdışı edilmesinin Rusya’nın İsrail’e iade ettiği Naama Issachar davasıyla bağlantılı olarak İsrail’le varılan anlaşmaların bir parçası olup olmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. Peskov, “Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok” dedi.Aralık 2015’te ABD’nin isteğiyle İsrail’de gözaltına alınan Burkov, 2019’da siber suçlar nedeniyle arandığı ABD’ye gönderilmişti. ABD mahkemesi 2020’de Burkov hakkında dokuz yıl hapis cezası kararı almıştı.Son olarak ABD’den sınırdışı edilerek Rusya’ya gönderildiği bildirilen Burkov, polis tarafından Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda tutuklandı. Burkov kredi kartı üretip satmak ve banka müşterilerinin kişisel verilerini satmakla suçlanıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin siber suçlar nedeniyle tutuklu bulunan Rus vatandaşı Aleksey Burkov’u Rusya’ya iade etmesinin ikili ilişkiler bakımından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.
ABD'nin siber suç işlediği gerekçesiyle tutuklu Burkov’u iade etmesiyle ilgili konuşan Peskov, “Bu çok olumlu bir adım” dedi.
Rusya’da tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarının da iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu konuda şimdiye kadar bir duyuruda bulunulmadı. Bu yönde bir adım henüz atılmadı” ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya ve ABD’nin zaman zaman temaslarında tutukluların iadesi konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.
Peskov, Burkov’un sınırdışı edilmesinin Rusya’nın İsrail’e iade ettiği Naama Issachar davasıyla bağlantılı olarak İsrail’le varılan anlaşmaların bir parçası olup olmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. Peskov, “Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok” dedi.
Aralık 2015’te ABD’nin isteğiyle İsrail’de gözaltına alınan Burkov, 2019’da siber suçlar nedeniyle arandığı ABD’ye gönderilmişti. ABD mahkemesi 2020’de Burkov hakkında dokuz yıl hapis cezası kararı almıştı.
Son olarak ABD’den sınırdışı edilerek Rusya’ya gönderildiği bildirilen Burkov, polis tarafından Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda tutuklandı. Burkov kredi kartı üretip satmak ve banka müşterilerinin kişisel verilerini satmakla suçlanıyor.