https://tr.sputniknews.com/20210929/kremlin-kirim-socide-ele-alinmayacak-turkiyeyle-bu-konuda-konusulacak-bir-sey-yok-1049350054.html

Kremlin: Kırım, Soçi’de ele alınmayacak, Türkiye’yle bu konuda konuşulacak bir şey yok

Kremlin: Kırım, Soçi’de ele alınmayacak, Türkiye’yle bu konuda konuşulacak bir şey yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kırım’ın statüsünün, Rusya lideri Putin ile Cumurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde gündeme gelecek konulardan biri... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:31+0300

2021-09-29T13:31+0300

2021-09-29T13:35+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ukrayna

recep tayyip erdoğan

türkiye

soçi

dmitriy peskov

açıklama

kırım

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın aidiyetinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Soçi’deki görüşmelerinde ele alınacak konulardan biri olup olmayacağı sorusu karşısında, “Hayır. Kırım konusunda Türkiye ile konuşulacak herhangi bir şey yok. Bunun yanında Devlet Başkanı (vladimir Putin), orada her şeyin gerçekte nasıl olduğunu görmesi için Erdoğan’ı defalarca Kırım’a davet etti” dedi.Türkiye, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımıyor. Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak Türkiye’nin yanında pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.‘Ankara’nın Kiev’e tedarik ettiği silahların Ukraynalılara karşı kullanılmasını istemeyiz’Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya silah tedariki gerçekleştirmesinin kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu karşısındaysa, bu ülkelerin askeri-teknik işbirliğinin kendileri için gerçekten mühim bir konu olduğunu belirtip bunun sebebine ilişkin şunları söyledi: “Bu konu tabii ki önemli. Zira biliyorsunuz ki Ukrayna, güneydoğusunda çatışmaların yaşandığı bir ülke. Bu gibi silah sistemlerinin (Türkiye’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği silahların), Ukrayna’da ‘sinirlerine hakim olamayan bazı kişiler’ tarafından kendi vatandaşlarına karşı kullanılmasını tabii ki istemeyiz.”‘Bire bir görüşmeyi delegasyonların katılacağı yemek izleyecek’Diğer taraftan Kremlin Sözcüsü sorular üstüne, Putin ile Erdoğan’ın, Soçi’de görüşmelerinin bir kısmında, delegasyon üyeleri olmadan sadece çevirmenleri ile bire bir olarak görüşmesinin beklendiğini de kaydetti. İkili görüşmelerin sonrasında, görüşmelerin delegasyonların da katılımı ile yemek sırasında devam edeceğini söyledi.Basına açıklama yapmaları planlanmıyorPeskov, görüşmelerin sonucunda liderlerin basına herhangi bir açıklama yapmasının planlanmadığını da ekledi. Kremlin Sözcüsü dün de görüşme neticesinde herhangi bir anlaşma ya da başka bir belgenin imzalanmasının beklenmediğini kaydemişti.Pandemi nedeniyle gereken her önlem alındıBunun yanında Kremlin Sözcüsü, Erdoğan’ın koronavirüse karşı aşı olup olmadığı sorusu karşısında, bu konuda kendisinin bir açıklama yapmasının yanlış olacağını kaydetti. Peskov görüşme için pandemi bakımından gereken tüm önlemlerin alındığını da söyledi.Peskov ayrıca, yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin belirlenmesi sonrası eylül ortasında sosyal izolasyona giren Rusya lideri Putin’in bugün itibarıyla karantinadan tamamen çıktığını da sözlerine ekledi.Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmeleri, liderlerin pandeminin başından beri gerçekleştirecekleri ilk yüz yüze görüşme olacak. Bu nedenle liderlerinin ele alacakları konuların bir hayli birikmiş olduğu yorumları yapılıyor. Uluslararası meselelerden Suriye’nin gündem maddelerinin başında yer alacağı görüşmede, ikili ilişkiler bakımından enerji ve askeri-teknik alanlarda yapılan işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, soçi, dmitriy peskov, açıklama, kırım, görüşme