https://tr.sputniknews.com/20210929/kripto-parada-tum-birikimini-kaybeden-isci-intihar-etti-1049340233.html

Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi intihar etti

Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi intihar etti

Karabük’te tüm parasını kripto paraya yatırdığı iddia edilen şahıs, evinin bodrum katında tavana asılı halde bulundu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T06:28+0300

2021-09-29T06:28+0300

2021-09-29T06:27+0300

türkiye

karabük

işçi

kripto para

intihar

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Karabük'te bir haddehanede elektrik işçisi olarak çalışan Özkan A. izinli olduğu günde evinin bodrumunda kendini elektrik kablosu ile tavana astı. Kripto parada birikimini kaybettiğinden ve sağlık sorunu nedeniyle psikolojisi bozulan evli ve 1 çocuk babası Özkan A., hava almak için çıktığı evine uzun süre geri dönmeyince yakınları aramaya başladı. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınmaması üzerine evin bodruma bakan anne acı manzara ile karşılaştı. Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemelerin ardından Özkan A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaklaşık 170 bin TL’sini kripto paraya yatırdığı ve burada kaybettiği iddia edilen Özkan A.'nın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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karabük, işçi, kripto para, intihar