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Küba: Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik göz önüne alındığında silah harcamaları utanç verici
Küba: Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik göz önüne alındığında silah harcamaları utanç verici
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik karşısında küresel silah... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T02:43+0300
2021-09-29T02:50+0300
dünya
abd
küba
nükleer silah
bm genel kurulu
koronavirüs aşısı
bruno rodriguez parrilla
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırgan politikalarını hedef aldı.Konuşmasına Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anarak başlayan Rodriguez, "Kovid-19 aşılarına erişimdeki bu büyük eşitsizlik göz önüne alındığında, milyarderlerin silahlara yaptığı harcamalar utanç verici" ifadelerini kullandı.Bakan, "Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık çekiyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2021'de 130 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenecek" dedi.Pandeminin, 'çoklu ve yıkıcı etkileri olan bir kriz yarattığını' belirten Rodriguez, ABD ve müttefiklerinin 'çok daha agresif nükleer doktrinler benimsediğini ve cephanelerini modernize edip genişlettiğini' vurguladı.Bunun yanı sıra dünya üzerinde halihazırda 13 bin 80 nükleer silah olduğunu, bunların 3 bin 825'inin konuşlandırılmış ve yaklaşık 2 bininin de operasyonel durumda olması nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Kübalı bakan, ABD'nin 'bu yıkıcı teçhizatları en fazla sayıda kullanıma hazır tutan ülke' olduğunu anımsattı.
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abd, küba, nükleer silah, bm genel kurulu, koronavirüs aşısı, bruno rodriguez parrilla

Küba: Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik göz önüne alındığında silah harcamaları utanç verici

02:43 29.09.2021 (güncellendi: 02:50 29.09.2021)
© AP Photo / Richard DrewKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla - BM Genel Kurulu
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Richard Drew
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik karşısında küresel silah harcamalarının devasa boyutuna dikkat çekerek, bu durumu 'utanç verici' olarak gördüklerini belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırgan politikalarını hedef aldı.
Konuşmasına Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anarak başlayan Rodriguez, "Kovid-19 aşılarına erişimdeki bu büyük eşitsizlik göz önüne alındığında, milyarderlerin silahlara yaptığı harcamalar utanç verici" ifadelerini kullandı.
Bakan, "Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık çekiyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2021'de 130 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenecek" dedi.
Pandeminin, 'çoklu ve yıkıcı etkileri olan bir kriz yarattığını' belirten Rodriguez, ABD ve müttefiklerinin 'çok daha agresif nükleer doktrinler benimsediğini ve cephanelerini modernize edip genişlettiğini' vurguladı.
Bunun yanı sıra dünya üzerinde halihazırda 13 bin 80 nükleer silah olduğunu, bunların 3 bin 825'inin konuşlandırılmış ve yaklaşık 2 bininin de operasyonel durumda olması nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Kübalı bakan, ABD'nin 'bu yıkıcı teçhizatları en fazla sayıda kullanıma hazır tutan ülke' olduğunu anımsattı.
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