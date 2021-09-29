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Küba: Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik göz önüne alındığında silah harcamaları utanç verici
02:43 29.09.2021 (güncellendi: 02:50 29.09.2021)
© AP Photo / Richard DrewKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla - BM Genel Kurulu
© AP Photo / Richard Drew
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik karşısında küresel silah harcamalarının devasa boyutuna dikkat çekerek, bu durumu 'utanç verici' olarak gördüklerini belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırgan politikalarını hedef aldı.
Konuşmasına Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anarak başlayan Rodriguez, "Kovid-19 aşılarına erişimdeki bu büyük eşitsizlik göz önüne alındığında, milyarderlerin silahlara yaptığı harcamalar utanç verici" ifadelerini kullandı.
Abogamos por la universalización del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que establece claramente el carácter inhumano, inmoral y éticamente indefendible de estas armas, y también su ilegalidad.#Cuba #UNGA pic.twitter.com/sWfW4LdRd5— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 28, 2021
Bakan, "Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık çekiyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2021'de 130 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenecek" dedi.
Pandeminin, 'çoklu ve yıkıcı etkileri olan bir kriz yarattığını' belirten Rodriguez, ABD ve müttefiklerinin 'çok daha agresif nükleer doktrinler benimsediğini ve cephanelerini modernize edip genişlettiğini' vurguladı.
Bunun yanı sıra dünya üzerinde halihazırda 13 bin 80 nükleer silah olduğunu, bunların 3 bin 825'inin konuşlandırılmış ve yaklaşık 2 bininin de operasyonel durumda olması nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Kübalı bakan, ABD'nin 'bu yıkıcı teçhizatları en fazla sayıda kullanıma hazır tutan ülke' olduğunu anımsattı.
Alarma que aún existan en el planeta 13 080 armas nucleares, 3 825 de ellas desplegadas y unas 2 mil en alerta operacional. EEUU, único país que ha lanzado de forma criminal armas atómicas, mantiene el mayor número de estos devastadores artefactos listos para ser usados.#UNGA pic.twitter.com/ONM0tQcMKq— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 28, 2021