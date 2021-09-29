https://tr.sputniknews.com/20210929/kuzey-kore-yeni-bir-hipersonik-fuze-denemesi-gerceklestirdigini-duyurdu-1049337183.html

Kuzey Kore, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

Kuzey Kore, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

Kuzey Kore medyası, Pyongyang'ın yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:47+0300

2021-09-29T00:47+0300

2021-09-29T00:47+0300

savunma

kuzey kore

hipersonik füze

test

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Güney Kore merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Savunma Bilimleri Akademisi'nin Jagang eyaletine bağlı Ryongrim ilçesinin Toyang-ri bölgesinde 'Hwasong-8' tipi bir hipersonik füzeyi test ettiğini bildirdi.KCNA'nın haberinde, "Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'nde ortaya konan savunma bilimi ve silah sistemlerinin geliştirilmesi için stratejik silah alanına dönük 5 yıllık planın en öncelikli 5 görevinden biri olan hipersonik füzenin geliştirilmesi; aşamalı, bilimsel ve güvenilir bir gelişme süreciyle bir adım ileri taşındı" ifadelerine yer verildi.Güney Kore ordusu, salı günü erken saatlerde Kuzey Kore'nin, kuzeybatıdaki Jagang eyaletinden doğuya doğru kısa menzilli bir füze ateşlediğini açıklamıştı.

kuzey kore

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kuzey kore, hipersonik füze, test