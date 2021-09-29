SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
Kuzey Kore, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu
© REUTERS / KCNAKuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis "Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar" dedi.
© REUTERS / KCNA
Kuzey Kore medyası, Pyongyang'ın yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Güney Kore merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Savunma Bilimleri Akademisi'nin Jagang eyaletine bağlı Ryongrim ilçesinin Toyang-ri bölgesinde 'Hwasong-8' tipi bir hipersonik füzeyi test ettiğini bildirdi.
KCNA'nın haberinde, "Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'nde ortaya konan savunma bilimi ve silah sistemlerinin geliştirilmesi için stratejik silah alanına dönük 5 yıllık planın en öncelikli 5 görevinden biri olan hipersonik füzenin geliştirilmesi; aşamalı, bilimsel ve güvenilir bir gelişme süreciyle bir adım ileri taşındı" ifadelerine yer verildi.
North Korea: We test-fired a hypersonic missile in Tuesday's launch pic.twitter.com/tTyiH0XzC3— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 28, 2021
Güney Kore ordusu, salı günü erken saatlerde Kuzey Kore'nin, kuzeybatıdaki Jagang eyaletinden doğuya doğru kısa menzilli bir füze ateşlediğini açıklamıştı.