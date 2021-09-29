https://tr.sputniknews.com/20210929/la-palmada-yanardagin-puskurttugu-lavlar-656-evi-kul-etti-1049373240.html

La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti

La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası’nda 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı 11 günde 656 evi kül... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T23:12+0300

2021-09-29T23:12+0300

2021-09-29T23:12+0300

multimedya

kanarya adaları

patlama

yanardağ

la palma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373097_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_7ef569f5dd3c3841d7369440bb7b787e.jpg

Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicusha’nun verilerine göre, yanardağdan çıkan lavların geride kalan 11 günde 267.5 hektarlık alanı kapladığı, 21.5 kilometresi tamamen yok olan 23.1 kilometrelik yolu etkilediği ve 656’sı ev olmak üzere 744 binayı yıktığı belirtildi.La Palma yerel yönetimi de yanardağ patlamalarında çıkan kül, gaz ve lavlar nedeniyle evlerinden tahliye edenlerin sayısının 6 bin 200’e ulaştığını bildirdi.Acil Durumlarda ve Afetlerde Psikolojik Müdahale Grubu’nun 90 kadar psikoloğu mağdurlara destek vermek için görevlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

kanarya adaları

la palma

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanarya adaları, patlama, yanardağ, la palma, фото