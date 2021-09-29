Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/meteorolojiden-dogu-ve-bati-karadeniz-icin-sel-su-baskini-ve-heyelan-uyarisi-1049368279.html
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için sel, su baskını ve heyelan uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için sel, su baskını ve heyelan uyarısı
Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri; Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Sinop ve Samsun’da sağanak yağışların etkili olacağı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:26+0300
2021-09-29T20:26+0300
türkiye
sel
heyelan
meteoroloji
batı karadeniz
doğu karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048536449_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_d0ef24cec3d700c52a74b3c5070c9aa3.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Ayrıca sağanak yağışın bugün saat 22.00 ile yarın saat 06.00'ya kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
türkiye
batı karadeniz
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048536449_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_25f5c89f659f09ecd05293910e9e38de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, heyelan, meteoroloji, batı karadeniz, doğu karadeniz

Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için sel, su baskını ve heyelan uyarısı

20:26 29.09.2021
© Nicholas IsabellaNew York - sel
New York - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Nicholas Isabella
Abone ol
Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri; Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Sinop ve Samsun’da sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Meteoroloji'den sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca sağanak yağışın bugün saat 22.00 ile yarın saat 06.00'ya kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:55SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak
21:55Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
21:52Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
21:50Fed Başkanı Powell: Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak
21:40Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı
21:30Türk Kardiyoloji Derneği: Pandemide kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısı hastaneye başvurmadı
21:24Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
21:09Piyasa değeri 210 milyon lira uyuşturucu ele geçirildi
20:55İkinci doz aşıda mavi il sayısı 15'e yükseldi
20:46Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni, 2 ay uzatıldı
20:45Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti
20:28MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
20:26Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için sel, su baskını ve heyelan uyarısı
20:24Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı
20:15Dolar rekor tazeledi
20:04Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan sarfınazar etmemiz mümkün değildir
20:02ABD Ülkü Ocakları Başkanı Yiğiter: Ülkücüleri hedef alan maddenin arkasında FETÖ var
19:56Türkiye'de koronavirüsten 227 can kaybı, 29 bin 386 yeni vaka
19:50Rus Donanmasına ait Su-24M ve Su-30SM uçakları Kırım'da canlı atış tatbikatı yaptı
19:45Bakan Koca: Bakanlığımızın HES kodu dışında uygulaması yoktur