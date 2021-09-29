https://tr.sputniknews.com/20210929/misirda-bir-gelin-dugunune-kamera-vinci-uzerine-oturarak-katildi-1049363011.html

Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı

Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı

Mısır'da bir gelinin kamera vincine oturarak düğün salonuna girmesi viral oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:54+0300

2021-09-29T17:54+0300

2021-09-29T17:54+0300

yaşam

mısır

düğün

vinç

kamera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049361276_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_015da60339add26cdf737f9316849482.jpg

Mısır'da yapılan bir düğünde, gelinin salona giriş şekli misafirleri şaşırttı.Ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve viral olan görüntülerde, gelin kamera vincinin üzerine çıkarak düğün salonuna girdi. Kameraman, misafirlere el sallayan gelini sağ ve sola hareket ettirirken damatın aşağıda durduğu görülüyor. Çokça paylaşılan ve yorum alan görüntü, birçok kişi tarafından ti'ye alındı.

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mısır, düğün, vinç, kamera