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https://tr.sputniknews.com/20210929/misirda-bir-gelin-dugunune-kamera-vinci-uzerine-oturarak-katildi-1049363011.html
Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı
Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı
Mısır'da bir gelinin kamera vincine oturarak düğün salonuna girmesi viral oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:54+0300
2021-09-29T17:54+0300
2021-09-29T17:54+0300
yaşam
mısır
düğün
vinç
kamera
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Mısır'da yapılan bir düğünde, gelinin salona giriş şekli misafirleri şaşırttı.Ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve viral olan görüntülerde, gelin kamera vincinin üzerine çıkarak düğün salonuna girdi. Kameraman, misafirlere el sallayan gelini sağ ve sola hareket ettirirken damatın aşağıda durduğu görülüyor. Çokça paylaşılan ve yorum alan görüntü, birçok kişi tarafından ti'ye alındı.
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mısır, düğün, vinç, kamera
Mısır’da bir gelin, düğününe kamera vinci üzerine oturarak katıldı
Mısır'da bir gelinin kamera vincine oturarak düğün salonuna girmesi viral oldu.
Mısır'da yapılan bir düğünde, gelinin salona giriş şekli misafirleri şaşırttı.
Ne zaman çekildiği
belirtilmeyen
ve viral olan görüntülerde, gelin kamera vincinin üzerine çıkarak düğün salonuna girdi.
Kameraman, misafirlere el sallayan gelini sağ ve sola hareket ettirirken damatın aşağıda durduğu görülüyor.
Çokça paylaşılan ve yorum alan görüntü, birçok kişi tarafından ti'ye alındı.