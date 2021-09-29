https://tr.sputniknews.com/20210929/nedim-sener-amerikaya-cevabi-mit-verdi-1049343314.html

Nedim Şener: Amerika’ya cevabı MİT verdi

Nedim Şener: Amerika’ya cevabı MİT verdi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, MİT'in nokta operasyonlarıyla Irak'ta 50 üst düzey PKK'lının öldüğünü ifade ettiği yazısında "Sözde NATO müttefiki Amerika’nın... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T10:03+0300

2021-09-29T10:03+0300

2021-09-29T10:04+0300

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'Amerika’ya cevabı MİT verdi' başlıklı yazısında Türkiye - ABD ilişkilerine ve ABD'nin bölgedeki hamlelerine dair değerlendirmelerde bulundu.Şener, sözlerine "Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, 10 Eylül günü Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin sözde komutanı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesinde Suriye’de kalmaya ve terör örgütüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi" diye başladı.Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Toplantısı için gittiği ABD'de CBS televizyonuna verdiği röportaja ve Türkiye'ye dönüşte yaptığı açıklamalara değinen Şener, şunları kaydetti:"Erdoğan, 'ABD, NATO ülkesidir. Biz, NATO ülkesiyiz. NATO’da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO’da beraber olduğu dostuyla, Türkiye’yle mi hareket edecek? Bunun kararını vermesi lazım' dedi.'170 milyon dolar yardım kararı'Evet, böyle dedi ama Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK/YPG’ye destekten vazgeçmeyeceğini gösterdi. Gelen haberlere göre, Amerikan yönetiminin PKK/YPG terör örgütüne 170 milyon dolar yardım kararı aldığı açıklandı. Ayrıca, PKK’nın kontrolündeki Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed’in içinde olduğu 5 kişilik grup, Biden’ın ekibinden isimlerle görüştü.Afganistan’dan kaçarcasına çekilen Biden yönetimi, Suriye’deki 900 civarındaki askeri varlığını korumak yanında, kullandığı terör örgütü PKK/YPG’ye destek olmaktan vazgeçmiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamaları, Türkiye’nin, Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteğe sessiz kalmayacağını gösteriyor.'Suriye'de nokta operasyon'PKK’nın üst düzey yöneticilerine yönelik Irak topraklarındaki operasyonların, PKK/YPG kontrolü altındaki Suriye topraklarında da sürdürüleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.Nitekim, Amerika’nın terör örgütüne desteğine karşılık en etkili cevap, dün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından verildi. PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla, INTERPOL Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi 'Haydar Varto' kod adlı Engin Karaaslan’ı öldürdü.MİT’in sahadaki ajanları aracılığıyla Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkisinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, 10 Eylül günü Suriye’de ‘Mazlum Kobani’ kod adlı PKK’lı Ferhat Abdi Şahin’i ziyaret etti.'MİT, Irak ve Suriye'de 55 teröristi öldürdü'Amerika'nın tüm silah ve maddi yardımına, teknik desteğine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’den bu yana Irak ve Suriye’de toplam 55 üst düzey PKK/YPG üyesi teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin 50’si Irak, 5’i ise Suriye toprakları içerisinde öldürüldü.'Suriye'de öldürülen en üst düzey PKK'lı'MİT’in yaptığı bu operasyonun bir özelliği daha var: Engin Karaaslan’ın, MİT tarafından Suriye topraklarında bugüne değin öldürülen en üst düzey terör örgütü üyesi olması. PKK’ya 1980’li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990’lı yıllarda Suriye’nin başkenti Şam’da örgüt elebaşı Öcalan’ın bizzat eğittiği teröristlerden birisiydi.Öldürülen Karaaslan’ın, 2000’li yıllarda ise PKK Ermenistan temsilciliği yaptığı ve örgütün çatı yapılanması KCK’da sözde ‘Adalet Divanı üyesi’ olarak görev yaptığı biliniyor.2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Karaaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası üyesi’ ve PKK/KCK ‘Suriye Genel Sağlık sorumlusu’ olarak görev yapıyordu. Terörist Karaaslan, Tunceli, Amanos ve Kandil’de üst düzey yöneticilik yaptı ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptı.'Suriye de güvenli değil'MİT’in nokta operasyonlarıyla Irak’ta 50 üst düzey yöneticisini kaybeden PKK terör örgütü, 5 yöneticisinin öldürüldüğü Suriye topraklarında kontrol ettiği alanlarda da güvende değil. Nitekim, son operasyonla birlikte örgütte var olan paniğin büyüdüğü, elebaşı konumunda olanların tam bir sessizliğe büründüğü bildiriliyor.Ne Amerika Birleşik Devletleri’nin önerisiyle 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG)' adını alması, ne emperyalist Amerika’nın hamiliği, yardım ve desteklerinin PKK/YPG’yi kaçınılmaz sondan kurtarmayacağını tüm dünya görecek.Sözde NATO müttefiki Amerika’nın verdiği silahları Türkiye’ye karşı kullanan terör örgütü biterken, kendisini sözde 'demokrasi, hukuk, insan hakları' temsilcisi ilan eden Amerika’nın maskesi de düşecek."

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