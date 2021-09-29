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https://tr.sputniknews.com/20210929/nepaldeki-nufus-sayiminda-cinsiyet-sorusuna-kadin-erkek-ve-diger-secenegi-1049364347.html
Nepal'deki nüfus sayımında cinsiyet sorusuna kadın, erkek ve diğer seçeneği
Nepal'deki nüfus sayımında cinsiyet sorusuna kadın, erkek ve diğer seçeneği
Güney Asya'nın LGBT+ hakları bakımından en ilerici yasalarını uygulayan Nepal'de bu yönde bir adım daha atıldı. Nüfus sayımında cinsiyetini 'erkek' ya da... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:19+0300
2021-09-29T18:24+0300
dünya
nepal
lgbt
nüfus sayımı
cinsiyet
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30 milyon nüfuslu Himalayalar ülkesinde cumartesiden beri kapı kapı dolaşan Merkezi İstatistik Bürosu yetkilileri, yurttaşlara cinsiyet hanesinde erkek ve kadının yanısıra diğer seçeneğini tercih etme hakkı sundu.2007'de cinsiyet ve cinsel yönelimle ilgili ayrımcılığı yasaklayan yasa çıkaran, cinsiyet hanesinde diğer şeklinde üçüncü seçeneği 2013'te kimlik belgelerine, 2015'te pasaportlara koyan Nepal'de, buna rağmen LGBT+ topluluğu ve hakları aktivistleri özellikle istihdam, eğitim ve sağlık sisteminde ayrımcılığın devam ettiğine dikkat çekiyor.Veri eksikliğinin haklara erişimi engellediğini söyleyen LGBT+ aktivistlerinden olan Mavi Elmas Toplumu'nun Başkanı Pinky Gurung, "Nüfus sayımıyla elde edilecek verileri, haklarımız için lobi yapmak amacıyla delil olarak kullanabiliriz. Nüfusumuzun büyüklüğüyle orantılı taleplerde bulunabiliriz" dedi. Nepal'de LGBT+ nüfusu 900 bin civarında tahmin edilirken, sayımda yöneltilen 70'den fazla soru içinde sadece biri cinsiyetle ilgili olduğundan yine de sınırlı sonuç elde edileceği eleştirileri yöneltildi. Trans kadın ve aktivist Rukşana Kapali, metodolojiye karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak 'sayımın sorunlu olduğu ve Nepal'deki LGBT+ topluluğunun gerçek verilerini yakalayamadığı' şikayetinde bulundu.Diğer yandan hak örgütleri, LGBT+ bireylere, geçmişte kendilerini açık etmekten korkmakta haklı oldukları, ama artık daha açık olmaları gerektiği yönünde çağrılar yaptı.İstatistik bürosunun nüfus bölümünü yöneten Dhundi Raj Lamichhane, "Cinsiyet eşitliğiyle ilgili taahhütlerimiz bakımından nüfusun 'diğer' kategorisine girenlere güveniyoruz. Bu kez LGBT+ örgütleriyle birlikte çalıştık ve gerçek resmi daha doğru yansıtan sonuçlar yayımlamayı umuyoruz" dedi.
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nepal, lgbt, nüfus sayımı, cinsiyet

Nepal'deki nüfus sayımında cinsiyet sorusuna kadın, erkek ve diğer seçeneği

18:19 29.09.2021 (güncellendi: 18:24 29.09.2021)
© AFP 2021LGBT bayrağı
LGBT bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021
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Güney Asya'nın LGBT+ hakları bakımından en ilerici yasalarını uygulayan Nepal'de bu yönde bir adım daha atıldı. Nüfus sayımında cinsiyetini 'erkek' ya da 'kadın' diye tanımlamak istemeyenler için 'diğer' seçeneği yürürlüğe konuldu.
30 milyon nüfuslu Himalayalar ülkesinde cumartesiden beri kapı kapı dolaşan Merkezi İstatistik Bürosu yetkilileri, yurttaşlara cinsiyet hanesinde erkek ve kadının yanısıra diğer seçeneğini tercih etme hakkı sundu.
2007'de cinsiyet ve cinsel yönelimle ilgili ayrımcılığı yasaklayan yasa çıkaran, cinsiyet hanesinde diğer şeklinde üçüncü seçeneği 2013'te kimlik belgelerine, 2015'te pasaportlara koyan Nepal'de, buna rağmen LGBT+ topluluğu ve hakları aktivistleri özellikle istihdam, eğitim ve sağlık sisteminde ayrımcılığın devam ettiğine dikkat çekiyor.
Veri eksikliğinin haklara erişimi engellediğini söyleyen LGBT+ aktivistlerinden olan Mavi Elmas Toplumu'nun Başkanı Pinky Gurung, "Nüfus sayımıyla elde edilecek verileri, haklarımız için lobi yapmak amacıyla delil olarak kullanabiliriz. Nüfusumuzun büyüklüğüyle orantılı taleplerde bulunabiliriz" dedi.
Nepal'de LGBT+ nüfusu 900 bin civarında tahmin edilirken, sayımda yöneltilen 70'den fazla soru içinde sadece biri cinsiyetle ilgili olduğundan yine de sınırlı sonuç elde edileceği eleştirileri yöneltildi.
Trans kadın ve aktivist Rukşana Kapali, metodolojiye karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak 'sayımın sorunlu olduğu ve Nepal'deki LGBT+ topluluğunun gerçek verilerini yakalayamadığı' şikayetinde bulundu.
Diğer yandan hak örgütleri, LGBT+ bireylere, geçmişte kendilerini açık etmekten korkmakta haklı oldukları, ama artık daha açık olmaları gerektiği yönünde çağrılar yaptı.
İstatistik bürosunun nüfus bölümünü yöneten Dhundi Raj Lamichhane, "Cinsiyet eşitliğiyle ilgili taahhütlerimiz bakımından nüfusun 'diğer' kategorisine girenlere güveniyoruz. Bu kez LGBT+ örgütleriyle birlikte çalıştık ve gerçek resmi daha doğru yansıtan sonuçlar yayımlamayı umuyoruz" dedi.
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