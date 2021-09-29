https://tr.sputniknews.com/20210929/nobel-odullu-turk-bilim-insani-aziz-sancar-toggun-direksiyonuna-gecti-1049336920.html

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:28+0300

2021-09-29T00:28+0300

2021-09-29T00:30+0300

yaşam

aziz sancar

yerli otomobil

togg

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, "Aziz Sancar hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve bunu bir Türk yaptı diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin Otomobili'ni de Türk mühendisler yapıyor." ifadelerine yer verdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı.Sancar'ın TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, yetkililer tarafından "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var." bilgisi verildi.Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.

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aziz sancar, yerli otomobil, togg