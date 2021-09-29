https://tr.sputniknews.com/20210929/orban-gazpromla-yaptiklari-anlasmayi-savundu-kimden-gaz-alacagimiza-kendimiz-karar-veririz-1049372489.html

Orban, Gazprom'la yaptıkları anlaşmayı savundu: Kimden gaz alacağımıza kendimiz karar veririz

Orban, Gazprom'la yaptıkları anlaşmayı savundu: Kimden gaz alacağımıza kendimiz karar veririz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kimden ve hangi yolla gaz satın alacaklarına bizzat kendilerinin karar verdiğini söyledi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T22:40+0300

2021-09-29T22:40+0300

2021-09-29T22:40+0300

dünya

rusya

ukrayna

viktor orban

macaristan

doğalgaz

anlaşma

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Macaristan ile Gazprom arasında imzalanan 15 yıllık yeni gaz anlaşmasının Ukrayna tarafından tartışma konusu yapılmasına tepki gösteren Orban, Rus tarafıyla yaptıkları anlaşmayı savundu.Çekya'da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin anlaşmaya yönelik eleştirileri anımsatması üzerine Orban, "Macaristan, egemen bir ülke. Kimden gaz alacağımıza ve onun nasıl tedarik edileceğine kendimiz karar veriyoruz. Bizim için en yüksek güvenliği sağlayacak olan güzergahı seçiyoruz ve hiç kimse bize bu konuda öğüt veremez" ifadelerini kullandı.Gazprom ve Macaristan, 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda mutabık kalarak anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatının yapılması planlanıyor.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Gazprom'la anlaşma imzalayan Macaristan'ın ikili ilişkilere darbe indirdiğini savunmuş, bunun üzerine Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini görüşmeye çağırmıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etmişti.Ukrayna'nın Macaristan ile Gazprom arasında 15 yıllık anlaşma imzalamasından rahatsızlık duymasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, anlaşmanın hiçbir ülkenin haklarını ve uluslararası normları ihlal etmediğini vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/ukraynanin-macaristan-ile-gazprom-arasinda-imzalanan-anlasmaya-verdigi-tepkiye-kremlinden-yanit-1049325553.html

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rusya, ukrayna, viktor orban, macaristan, doğalgaz, anlaşma