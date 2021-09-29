Patruşev: Rusya’daki seçimler sırasında 900’den fazla siber saldırı tespit edildi

Ulusal güvenlikle ilgili bir toplantıda konuşan Patruşev, “Bu yıl sadece seçim kampanyası sırasında 17-19 Eylül’de uzaktan oy kullanma sisteminin işleyişini bozmaya ve kötü amaçlı yazılımları devreye sokmaya yönelik 900’den fazla bilgisayar saldırısı tespit edildi. Bunlardan bazıları saldırı kaynağında sahtecilik yapılması nedeniyle provokatif nitelik taşıyordu” ifadelerini kullandı. Patruşev, yerel yönetimleri bilgi güvenliği savunmasını geliştirmeleri, yerli elektronik donanım yapısının geliştirilmesi ve yerli yazılımların kullanımına geçilmesi yönündeki çalışmaları artırmaları çağrısı yaptı. Patruşev, güvenilir bilginin dolaşımı için için güvenli bir ortam yaratılması gerektiğini, bu amaçla da güvenli bir Rus telekomünikasyon altyapısının oluşturulması çalışmalarına hız kazandırılması, yerel televizyon ve radyo yayıncılığı ağının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 17-19 Eylül’deki Duma seçimleri sırasında elektronik seçim sistemine yönelik 900’den fazla siber saldırı tespit edildiğini söyledi.
Ulusal güvenlikle ilgili bir toplantıda konuşan Patruşev, “Bu yıl sadece seçim kampanyası sırasında 17-19 Eylül’de uzaktan oy kullanma sisteminin işleyişini bozmaya ve kötü amaçlı yazılımları devreye sokmaya yönelik 900’den fazla bilgisayar saldırısı tespit edildi. Bunlardan bazıları saldırı kaynağında sahtecilik yapılması nedeniyle provokatif nitelik taşıyordu” ifadelerini kullandı.
Patruşev, yerel yönetimleri bilgi güvenliği savunmasını geliştirmeleri, yerli elektronik donanım yapısının geliştirilmesi ve yerli yazılımların kullanımına geçilmesi yönündeki çalışmaları artırmaları çağrısı yaptı.
Patruşev, güvenilir bilginin dolaşımı için için güvenli bir ortam yaratılması gerektiğini, bu amaçla da güvenli bir Rus telekomünikasyon altyapısının oluşturulması çalışmalarına hız kazandırılması, yerel televizyon ve radyo yayıncılığı ağının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.