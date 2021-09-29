https://tr.sputniknews.com/20210929/perincek-soci-zirvesini-degerlendirdi-rusya-ile-isbirliginin-kilit-rolu-1049365751.html

Perinçek Soçi zirvesini değerlendirdi: Stratejik zorunlulukta Rusya kilit rol oynuyor

Perinçek Soçi zirvesini değerlendirdi: Stratejik zorunlulukta Rusya kilit rol oynuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesini değerlendirerek, "Türkiye, ABD-İsrail tehditlerine karşı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:57+0300

2021-09-29T18:57+0300

2021-09-29T18:57+0300

politika

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

soçi

doğu perinçek

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Perinçek, bugün Ankara’da katıldığı konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu.Türkiye ile Rusya ilişkilerine değinen Perinçek, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde ufuksuz ve yüzeysel bakışın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Hükümeti, artık Karadeniz ve Akdeniz’den Hürmüz Boğazı’na, dahası Atlas Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na uzanan bir stratejiye ve tarihsel ufka sahip olmak zorundadır. Evet zorundadır diyoruz. Bu zorunluluk, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Atlantik baskısı altındaki tereddütlerinden çok ama çok daha güçlüdür" dedi.Türkiye'nin ABD ve İsrail tehdidi altında olduğunu belirten Perinçek, Rusya, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan ile her alan işbirliği yapmanın kritik önemde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Türkiye, dört yönden yüz yüze geldiği ABD-İsrail tehditlerine karşı hem güvenliği ve hem de ekonomik gelişmesi için, öncelikle komşuları olan Rusya, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ile her alanda işbirliği yapmak durumundadır. Bu stratejik zorunlulukta Rusya Federasyonu kilit rol oynuyor. Bu konuda Vatan Partisi olarak ilan ettiğimiz Akdeniz Karadeniz Dostluk ve Barış Planı biricik rotadır ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da geçenlerde belirttiği gibi, Rusya’nın katkısı olmasaydı Karabağ’ı işgalden kurtarmada zafere ulaşamazdık."Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:"Aynı şekilde KKTC’nin tanınması için de Rusya’nın atacağı adımlar kilidi açacak önemdedir ve bunun için Türkiye olarak Karadeniz’de Türkiye-Rusya dostluğunu güçlendirecek adımları atmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız.Bugün Kırım’ın Rusya toprağı olduğu gerçeğinin tanınması,hem Türkiye’nin güvenliğini güçlendirir, hem de Kırım Türklerimizin iradelerinin ve çıkarlarının gereğidir. Karadeniz’deki Yunanistan olan Ukrayna’yı ABD denetiminden kurtarmak da ancak bu çizgide hayata geçecektir.Suriye’nin toprak bütünlüğü de, Türkiye ve Rusya’nın katkısıyla hayata geçirilebilir. Suriye Devletinin biricik temsilcisi Beşar Esat yönetimidir. Beşar Esat’a karşı bir takım muhalif görünümlü bölücü örgütleri desteklemenin maliyeti çok ağırdır."'Erdoğan hükümeti kesinlikle bu siyasetten vazgeçmemelidir'"Tayyip Erdoğan Hükümeti bu siyasetten kesinlikle vazgeçmelidir. Rus uçağını düşürmenin sonuçlarını unutmak vahim gelişmelere neden olur. Türkiye’nin bir kez daha aynı tecrübeleri yaşamasına gerek bulunmuyor.Rusya dostluğunun da katkısıyla Suriye Hükümetiyle işbirliği yaparak PKK’yı ve diğer terör örgütlerini birkaç ay içinde temizler ve Kandil’e beyaz bayrak çektiririz. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleri de bu sayede mümkün olacaktır.Çok açık belirtelim Tayyip Erdoğan Hükümeti, KKTC’nin tanınması ve PKK’nın temizlenmesine yönelik zorunlu görevleri yerine getirmekte tereddüdü sürdürürse, kendi iktidarını sarsmaya devam etmiş olacaktır.Vatan Partisi, KKTC’nin tanınmasını sağlamak ve Suriye ile işbirliği yoluyla PKK’yı bitirmek için uluslararası alandaki çalışmalarını sürdürmektedir ve bu görevleri kesin sonuca ulaştırmak için Türk Milletinden hükümet yetkisi talep etmektedir.Umuyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Soçi’de Türkiye düşmanlarını sevindirecek tavırlar almayacak ve Türkiye’nin ekonomide ve güvenlikte ufkunu açacak stratejik işbirliği ve dayanışmaya yönelecektir."

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi, doğu perinçek