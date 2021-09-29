https://tr.sputniknews.com/20210929/pilavciya-giren-hirsiz-yiyecek-bir-seyler-aradim-o-sirada-polisler-geldi-1049340366.html

Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi

Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi

Adana'da kapalı olan pilavcıya tornavida yardımıyla giren şüpheli M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanınca çaldığı ürünleri... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T06:49+0300

2021-09-29T06:49+0300

2021-09-29T06:48+0300

türkiye

adana

hırsızlık

yakalama

pilav

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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan ses duyunca, iş yerine yaklaştı. İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu polise bildirdi. İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.Soruşturma devam ediyor.

türkiye

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adana, hırsızlık, yakalama, pilav