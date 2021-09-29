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Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Adana'da kapalı olan pilavcıya tornavida yardımıyla giren şüpheli M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanınca çaldığı ürünleri... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T06:49+0300
2021-09-29T06:48+0300
türkiye
adana
hırsızlık
yakalama
pilav
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan ses duyunca, iş yerine yaklaştı. İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu polise bildirdi. İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.Soruşturma devam ediyor.
türkiye
adana
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adana, hırsızlık, yakalama, pilav

Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi

06:49 29.09.2021
© DHAAdana' da pilavcıya giren hırsız
Adana' da pilavcıya giren hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Adana'da kapalı olan pilavcıya tornavida yardımıyla giren şüpheli M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanınca çaldığı ürünleri geri bırakan M.S., kendisini görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan ses duyunca, iş yerine yaklaştı. İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu polise bildirdi.
İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.
Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.
Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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