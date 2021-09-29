https://tr.sputniknews.com/20210929/piyasa-degeri-210-milyon-lira-kokain-ele-gecirildi-1049369190.html

Piyasa değeri 210 milyon lira uyuşturucu ele geçirildi

Piyasa değeri 210 milyon lira uyuşturucu ele geçirildi

3 ilde ele geçirilen 71.6 kilogram uyuşturucu Ankara Emniyetinde sergilendi. Piyasa değeri 210 milyon lira olan uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T21:09+0300

2021-09-29T21:09+0300

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türkiye

ankara

istanbul

sakarya

uyuşturucu

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Ankara'daki soruşturma kapsamında 27 Eylül'de 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 71.6 kilogram uyuşturucu, emniyette sergilendi.Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerince tespit edilen 7 şüpheliye yönelik pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Sakarya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.Operasyonlarda ele geçirilen 71 kilo 634 gram kokain, balistik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 lira, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet bugün Ankara Emniyet Müdürlüğünde basına gösterildi.Ele geçirilen kokainin işlenmesi halinde piyasa değerinin 210 milyon lira olduğu belirtildi.Yakalanan şüpheliler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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ankara, istanbul, sakarya, uyuşturucu