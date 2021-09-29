Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
CANLI| Putin: Uluslararası alanda Türkiye ile oldukça başarılı bir biçimde işbirliği yapıyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/prenses-15-yildir-uyuyan-prensin-goruntusunu-paylasti--1049351251.html
Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı
Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı
Suudi Prenses Rima bint Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in videosunu paylaştı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:03+0300
2021-09-29T14:07+0300
dünya
suudi arabistan
video
hastane
trafik kazası
arap
prens
milyarder
koma
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049351215_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1fee22da8c5954bab1e57c9be2984ff5.jpg
2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.Twitter'da prensin videosunu paylaşan Prenses Rima, "En kıymetlim, Tanrı seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.Prenses Rima tarafından paylaşılan görüntülerde Prens Velid'in bir yaşam destek makinesine bağlı olduğu ve üzerinde 'Ülkemiz kalbimizde' yazısı bulunan Suudi Arabistan bayrağının bulunduğu görülüyor.Velid'in babası Prens Halid, oğlunun tamamen iyileşeceğini umuyor. Halid, “Biri bana, neden oğlumun ölümüne izin vermediğimi sordu. Ona, Tanrı'nın onun kazada ölmesini istemesi durumunda oğlumun mezarında olacağını söyledim" dedi.Geçen yıl Ekim ayında kız kardeşi Prenses Noura bint Talal, Prens Velid'in parmaklarını oynattığı bir videoyu Twitter hesabında paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımda Noura, "Sevgili Halid bin Talal Velid'in değerli oğlu, emriyle dilediğini dirilten Allah'a hamd olsun. Seni sağlığına kavuşturan Allah'a hamd olsun, Allah'ın gücünden ümit kesme" ifadelerini kullanmıştı.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049351215_269:0:1469:900_1920x0_80_0_0_c80a74f5b65b354c05a11ebaf3f1d20c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, video, hastane, trafik kazası, arap, prens, milyarder, koma, twitter , paylaşım

Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı

14:03 29.09.2021 (güncellendi: 14:07 29.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Rima bint TalalPrenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı
Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Rima bint Talal
Abone ol
Suudi Prenses Rima bint Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in videosunu paylaştı.
2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.
Twitter'da prensin videosunu paylaşan Prenses Rima, "En kıymetlim, Tanrı seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.
Prenses Rima tarafından paylaşılan görüntülerde Prens Velid'in bir yaşam destek makinesine bağlı olduğu ve üzerinde 'Ülkemiz kalbimizde' yazısı bulunan Suudi Arabistan bayrağının bulunduğu görülüyor.
Velid'in babası Prens Halid, oğlunun tamamen iyileşeceğini umuyor. Halid, “Biri bana, neden oğlumun ölümüne izin vermediğimi sordu. Ona, Tanrı'nın onun kazada ölmesini istemesi durumunda oğlumun mezarında olacağını söyledim" dedi.
Geçen yıl Ekim ayında kız kardeşi Prenses Noura bint Talal, Prens Velid'in parmaklarını oynattığı bir videoyu Twitter hesabında paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımda Noura, "Sevgili Halid bin Talal Velid'in değerli oğlu, emriyle dilediğini dirilten Allah'a hamd olsun. Seni sağlığına kavuşturan Allah'a hamd olsun, Allah'ın gücünden ümit kesme" ifadelerini kullanmıştı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce