https://tr.sputniknews.com/20210929/prestijli-tip-dergisi-the-lancet-editorunden-vajinali-bedenler-ifadesi-icin-ozur-1049362354.html
Tıp dergisi The Lancet editöründen 'vajinalı bedenler' ifadesi için özür
Tıp dergisi The Lancet editöründen 'vajinalı bedenler' ifadesi için özür
İngiltere'nin önde gelen tıp dergisi The Lancet’in son sayısında 'vajinalı bedenler' ifadesini kullanması tepki çekti. Derginin editörü, gelen eleştirilerin... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:43+0300
2021-09-29T17:43+0300
2021-09-29T17:43+0300
yaşam
vajina
özür
the lancet
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Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergilerinden The Lancet'in regl döngüsünün mercek altına alındığı bir makalesinin tanıtımında trans kapsayıcı olmak amacıyla kullandığı 'vajinalı bedenler' ifadeleri tartışma yarattı. Londra’daki Vajina Müzesi’nde menstrüasyon tarihinin gösterildiği bir serginin incelendiği makalede, yazarın dört kere “kadın” ifadesini kullanırken bir kere de cümle içinde “vajinalı bedenler” ifadesini kullandığı belirtildi. Derginin kapağında ise “Tarihsel olarak vajinalı bedenlerin anatomisi ve psikolojisi ihmal edilmiştir” denildi. Bilim insanları abonelikten çıktıPsikiyatrist Prof. David Curtis, Twitter hesabından “Herhangi bir tıbbi araştırmacının çalışmasını kapak sayfasında kadınlara uygunsuz bir dille hitap eden The Lancet dergisine yollamasını anlamak zor” dedi ve abonelikten çıktığını söyledi.Bilim insanı Dr. Madeleine Ni Dhalaigh “İstismarcı ve hakaret içeren bir dil kullanmadan kapsayıcı olabilirsiniz. Ne cüretle bu ifadeyle bizi insan olmaktan çıkarabilirsiniz?” yazdı.Feminist yazar Claire Heuchan da The Lancet’in “penisli bedenler” ifadesini kullanmadığını belirterek yapılanın 'cinsiyetçilik' olduğunu söyledi. Tepkilerin ardından özürTıp dergisinin baş editörü Richard Horton, tepkilerin ardından söz konusu ifadeden rahatsız olan okuyuculardan özür diledi.Telegraph gazetesine açıklama yapan Horton, "Alıntıdan ve incelemede aynı kelimelerin kullanılmasından rahatsız olan okuyucularımızdan özür dilerim" dedi. Horton, "Lancet, sağlığı geliştirme vizyonunda tüm insanların maksimum kapsayıcılığı için çabalıyor. Bu örnekte, kadınları aşağıladığımız ve ötekileştirdiğimiz izlenimi verdik. The Lancet'i düzenli olarak okuyanlar, niyetimizin asla bu olmadığını anlayacaklardır" ifadelerini kullandı. Horton asıl amaçlarının 'transseksüel sağlığın modern sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutu olduğunu, ancak hala ihmal edildiğini' vurgulamak olduğunu belirtti.
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vajina, özür, the lancet
Tıp dergisi The Lancet editöründen 'vajinalı bedenler' ifadesi için özür
İngiltere'nin önde gelen tıp dergisi The Lancet’in son sayısında 'vajinalı bedenler' ifadesini kullanması tepki çekti. Derginin editörü, gelen eleştirilerin ardından özür diledi.
Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergilerinden The Lancet'in regl döngüsünün mercek altına alındığı bir makalesinin tanıtımında trans kapsayıcı olmak amacıyla kullandığı 'vajinalı bedenler' ifadeleri tartışma yarattı.
Londra’daki Vajina Müzesi’nde menstrüasyon tarihinin gösterildiği bir serginin incelendiği makalede, yazarın dört kere “kadın” ifadesini kullanırken bir kere de cümle içinde “vajinalı bedenler” ifadesini kullandığı belirtildi. Derginin kapağında ise “Tarihsel olarak vajinalı bedenlerin anatomisi ve psikolojisi ihmal edilmiştir” denildi.
Bilim insanları abonelikten çıktı
Psikiyatrist Prof. David Curtis, Twitter hesabından “Herhangi bir tıbbi araştırmacının çalışmasını kapak sayfasında kadınlara uygunsuz bir dille hitap eden The Lancet dergisine yollamasını anlamak zor” dedi ve abonelikten çıktığını söyledi.
Bilim insanı Dr. Madeleine Ni Dhalaigh “İstismarcı ve hakaret içeren bir dil kullanmadan kapsayıcı olabilirsiniz. Ne cüretle bu ifadeyle bizi insan olmaktan çıkarabilirsiniz?” yazdı.
Feminist yazar Claire Heuchan da The Lancet’in “penisli bedenler” ifadesini kullanmadığını belirterek yapılanın 'cinsiyetçilik' olduğunu söyledi.
Tepkilerin ardından özür
Tıp dergisinin baş editörü Richard Horton, tepkilerin ardından söz konusu ifadeden rahatsız olan okuyuculardan özür diledi.
Telegraph gazetesine açıklama yapan Horton, "Alıntıdan ve incelemede aynı kelimelerin kullanılmasından rahatsız olan okuyucularımızdan özür dilerim" dedi.
Horton, "Lancet, sağlığı geliştirme vizyonunda tüm insanların maksimum kapsayıcılığı için çabalıyor. Bu örnekte, kadınları aşağıladığımız ve ötekileştirdiğimiz izlenimi verdik. The Lancet'i düzenli olarak okuyanlar, niyetimizin asla bu olmadığını anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Horton asıl amaçlarının 'transseksüel sağlığın modern sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutu olduğunu, ancak hala ihmal edildiğini' vurgulamak olduğunu belirtti.