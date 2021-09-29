https://tr.sputniknews.com/20210929/prof-dr-mehmet-ceyhan-cocuklarda-koronavirus-tedavisinde-hic-ilac-kullanmadik-1049345532.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedavisi gören çocuklarda hiç ilaç... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T11:56+0300

2021-09-29T11:56+0300

2021-09-29T11:56+0300

koronavirüs

mehmet ceyhan

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte '0 ile 17 yaş arası vaka sayısının 1 kat daha arttığını' söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif koronavirüs vakalarının yüzde 25'ini oluşturan 0-17 yaş grubunda uygulanan tedaviyi anlattı. Ceyhan, aslında yetişkinde de virüsü öldüren ilacın henüz bulunamadığını belirterek, "Yetişkinler için yapılan çalışmalarda hidroksiklorokin kullanıldı, bunun yüksek dozlarda zararları olabileceği düşünüldüğü için uygulamadan kalktı. Şimdi Favipiravir dediğimiz bir grip ilacı kullanılıyor. Bunun da geniş çalışmalarda bir etkisi gösterilmedi; ama yetişkinlerde kullanılıyor. Biz baştan beri çocuklarda hiçbir ilaç kullanmadık. Bu ilaç yetişkinlerde kullanılabilir elde çok veri olmadan; ama çocukta elde kesin deliller olmadığı sürece bir ilacı ya da aşıyı uygulamanız mümkün değil. Biz çocuklarda, çocuk ateşlendiğinde ateş düşürücü, belli belirtileri varsa onlara yönelik tedaviler, bol sıvı alması ve izole edilmesi şeklinde bir yaklaşım uyguladık, şu anda da aynı şeyi uyguluyoruz" diye konuştu.'Etkisini göstermiş tedavi yok'Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda nezlede nasıl tedavi uygulanıyorsa burada da aynı şeyin geçerli olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarda etkisini göstermiş bir tedavi yok ancak çocuk hastanede, yoğun bakımda yattığında uyguladığımız virüsü öldürmeye yönelik ilaçlar değil de çocuğun bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikleri kontrol altına almak için uyguladığımız tedaviler var ama virüs öldürücü bir ilacı ne ayakta ne de hastanede uyguluyoruz; çünkü böyle bir ilaç yok" dedi.Vitamin uyarısıProf. Dr. Ceyhan, evde tedavi gören koronavirüs hastası çocukların ailelerine uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:'Çocuktan bulaşı önlemek daha zor'Prof. Dr. Ceyhan, çocukların koronavirüsten korunmasının yetişkinlerden farklı olmadığını vurgulayarak, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti. Ceyhan, okulda da evde de aynı yöntemin geçerli olduğunu belirterek, "Evde olduğu zaman diyelim ki bir çocuk pozitif çıktı, mümkün olduğu kadar aile bireylerinden uzak tutmak gerekir. Çocuk mutlaka bir aile bireyi ile birlikteyse özellikle 2 metreden yakın temasta bir aktivitede bulunuyorsa o zaman mutlaka maske takmasını sağlamak lazım ama genel anlamda çocuk odasında ve mesafe varsa sürekli maske takamaz evde. Çocuk eğer bunu yapamayacak kadar küçük bir yaştaysa pozitif çıktığında da büyüklerin kendilerini koruması lazım. O durumda da büyükler mümkün olduğu kadar çok zorda kalmadıkça örneğin; anne daha çok çocuğun bakımını üsteniyorsa bir kişinin çocuğa yakın mesafede durması lazım. Bulaşmama yolu bu. Mümkünse de çocuğun bezi atılırken mutlaka poşetlenmeli. Evde riskli biri varsa 14 gün başka bir yerde kalması sağlanabilir. Çocuktan bulaşı önlemek daha zor" diye konuştu.

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mehmet ceyhan, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri