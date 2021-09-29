Putin'den Berlusconi'ye 85. doğum günü tebriği: İkili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sundun

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Berlusconi'yi telefonla arayarak 85. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.Berlusconi'nin Rus-İtalyan ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirten Putin, İtalyan siyasetçiye sağlık ve refah temennisinde bulundu.Berlusconi'ye bir de telgraf gönderen Putin, "Sen, haklı olarak Avrupa'nın en otoriter devlet adamlarından biri olarak görülüyorsun. Liderlik özelliklerin, siyasi erdemin ve ileri görüşlülüğün herkes tarafından kabul edildi" dedi.Berlusconi'nin ikili ilişkilerin gelişimine yaptığı kişisel katkıyı hesap etmenin zor olduğunu kaydeden Putin, "Bugün de, önceden olduğu gibi ülkelerimiz arasında yapıcı diyaloğun teşviki için aktif çaba göstermen önemli. Uzun yıllara dayanan dostluğumuzu değerli buluyorum. Rus topraklarında her zaman istenen bir misafir olduğunu unutma" ifadelerini kullandı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 85. yaş gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalyan siyasetçinin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sunduğunu vurguladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Berlusconi'yi telefonla arayarak 85. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
Berlusconi'nin Rus-İtalyan ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirten Putin, İtalyan siyasetçiye sağlık ve refah temennisinde bulundu.
Berlusconi'ye bir de telgraf gönderen Putin, "Sen, haklı olarak Avrupa'nın en otoriter devlet adamlarından biri olarak görülüyorsun. Liderlik özelliklerin, siyasi erdemin ve ileri görüşlülüğün herkes tarafından kabul edildi" dedi.
Berlusconi'nin ikili ilişkilerin gelişimine yaptığı kişisel katkıyı hesap etmenin zor olduğunu kaydeden Putin, "Bugün de, önceden olduğu gibi ülkelerimiz arasında yapıcı diyaloğun teşviki için aktif çaba göstermen önemli. Uzun yıllara dayanan dostluğumuzu değerli buluyorum. Rus topraklarında her zaman istenen bir misafir olduğunu unutma" ifadelerini kullandı.