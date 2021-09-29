https://tr.sputniknews.com/20210929/rus-donanmasina-ait-su-24m-ve-su-30sm-ucaklari-kirimda-canli-atis-tatbikati-yapti-1049367427.html

Rus Donanmasına ait Su-24M ve Su-30SM uçakları Kırım'da canlı atış tatbikatı yaptı

Rus Donanmasına ait Su-24M ve Su-30SM uçakları Kırım'da canlı atış tatbikatı yaptı

Rusya Karadeniz Filosu’na ait Su-24M ve Su-30SM uçaklarının Kırım'da bir poligonda uygulamalı taktik bombalama tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T19:50+0300

2021-09-29T19:50+0300

2021-09-29T19:50+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

su-24m

su-30sm

s-400

donanma

aleksey rulev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049367158_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_7c5da6030bfc5a99feb9394f6f06af93.jpg

Rusya Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulev, donanmaya ait Su-24M ve Su-30SM uçaklarının mürettebatlarının Kırım'da bir poligonda uygulamalı taktik bombalama tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.Rulev, “Tatbikat senaryosuna göre Su-24MR keşif uçağı, dağlık arazide göreceli düşmanın tesislerini tespit etti. Su-24M ön hat bombardıman uçakları ve Su-30SM çok amaçlı avcı uçakları, ‘düşmanı’ yok etmek için havalandı. Göreceli düşmanın tesislerini tespit eden mürettebatlar, bomba saldırısı başlattı ve güdümsüz füzeler fırlatarak göreceli düşmanın tesislerini taklit eden hedef mevzileri imha etti” diye konuştu.Tatbikata Karadeniz Filosu’nun deniz saldırı alayına ait toplam yedi uçağın katıldığına dikkat çeken Rulev, “Pilotlar, eğitim uçuşları sırasında üslendikleri havalimanından acil kalkış standartları üzerinde çalıştı ve hem tek tek, hem de çiftler halinde farklı irtifalarda göreceli düşmanın hava savunma araçlarından kurtulmak amacıyla tekâmül uçuş (pilotaj) unsurlarını icra etti” ifadelerini kullandı.Rulev, tatbikatın donanma kuvvetlerinin 2021 akademik yılı ile ilgili muharebe eğitimi ve günlük faaliyetleri planına uygun olarak gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.Rus ordusu son birkaç yılda, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri dahil olmak üzere Kırım'daki birlikleri önemli ölçüde güçlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da kurulan askeri birliğin her türlü tehditten koruma kabiliyeti olduğunu duyurmuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya savunma bakanlığı, su-24m, su-30sm, s-400, donanma, aleksey rulev