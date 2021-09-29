Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 'Varyag' füze kruvazörü ile 'Omsk' denizaltısının yanı sıra 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzelerinin kullanıldığı planlı bir tatbikat gerçekleştirdi.Açıklamada "Objektif kontrol verilerine göre 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzeleri, 450 kilometreden daha uzak bir mesafedeki hedef gemiyi başarıyla imha etti. Atışların etkinliği, Pasifik Okyanusu Filosu'na ait uçaklar ve insansız hava araçları tarafından doğrulandı" dendi.Bakanlık, Pasifik Okyanusu'ndaki başarılı atışın videosunu YouTube hesabından yayınladı. Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Varyag' füze kruvazörü ile 'Omsk' denizaltısının Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki bir hedef gemiyi başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 'Varyag' füze kruvazörü ile 'Omsk' denizaltısının yanı sıra 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzelerinin kullanıldığı planlı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Açıklamada "Objektif kontrol verilerine göre 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzeleri, 450 kilometreden daha uzak bir mesafedeki hedef gemiyi başarıyla imha etti. Atışların etkinliği, Pasifik Okyanusu Filosu'na ait uçaklar ve insansız hava araçları tarafından doğrulandı" dendi.
Bakanlık, Pasifik Okyanusu'ndaki başarılı atışın videosunu YouTube hesabından yayınladı.
Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti.