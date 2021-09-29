https://tr.sputniknews.com/20210929/rus-fuze-kruvazoru-pasifik-okyanusundaki-tatbikatta-450-kilometre-uzakliktaki-gemiyi-imha-etti-1049354836.html

Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti

Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Varyag' füze kruvazörü ile 'Omsk' denizaltısının Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki bir hedef gemiyi... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:08+0300

2021-09-29T15:08+0300

2021-09-29T15:08+0300

savunma

rusya

kruz füzesi

pasifik

gemi

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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 'Varyag' füze kruvazörü ile 'Omsk' denizaltısının yanı sıra 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzelerinin kullanıldığı planlı bir tatbikat gerçekleştirdi.Açıklamada "Objektif kontrol verilerine göre 'Vulkan' ve 'Granit' tipi kruz füzeleri, 450 kilometreden daha uzak bir mesafedeki hedef gemiyi başarıyla imha etti. Atışların etkinliği, Pasifik Okyanusu Filosu'na ait uçaklar ve insansız hava araçları tarafından doğrulandı" dendi.Bakanlık, Pasifik Okyanusu'ndaki başarılı atışın videosunu YouTube hesabından yayınladı. Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti.

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rusya, kruz füzesi, pasifik, gemi