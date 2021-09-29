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Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Vietnam’a ulaştı
Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Vietnam’a ulaştı
Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisinin Vietnam’a ulaştığı bildirildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T19:36+0300
2021-09-29T19:36+0300
koronavirüs
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vietnam
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Rus basınında yer alan habere göre, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve iki Vietnamlı şirket arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde ülkeye ulaştırıldı.Hanoi’deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı’nda bugün düzenlenen aşı devir teslim töreninde Rusya'nın Vietnam Büyükelçisi Gennadiy Bezdetko, Rusya'nın Vietnam Ticaret Temsilcisi Vyaçeslav Harinov, Vietnam Sağlık Bakan Yardımcısı Tran Van Thuan, ayrıca aşının Rusya’dan satın alınmasını ve tedarikini sağlayan yerel şirketlerin yöneticileri hazır bulundu.SOVICO Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dinh Viet Phuong, gazetecilere demecinde Rus aşısının 739 bin dozdan oluşan ilk partisinin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, çok profilli holding SOVICO Group ve Vabiotech ilaç şirketi arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde Vietnam’a ulaştırıldığını belirtti.Vietnam’a bu sözleşme çerçevesinde Haziran 2022’ye kadar Rus Sputnik V aşısından 40 milyon doz ulaşmış olacak. Taraflar aynı zamanda Vietnam'da Rus aşısının üretim kapasitesini geliştirmeye devam etmeyi de planlıyor.
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rusya, vietnam, sputnik v

Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Vietnam’a ulaştı

19:36 29.09.2021
© Sputnik / Михай КэрэушRusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V
Rusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Михай Кэрэуш
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Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisinin Vietnam’a ulaştığı bildirildi.
Rus basınında yer alan habere göre, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve iki Vietnamlı şirket arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde ülkeye ulaştırıldı.
Hanoi’deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı’nda bugün düzenlenen aşı devir teslim töreninde Rusya'nın Vietnam Büyükelçisi Gennadiy Bezdetko, Rusya'nın Vietnam Ticaret Temsilcisi Vyaçeslav Harinov, Vietnam Sağlık Bakan Yardımcısı Tran Van Thuan, ayrıca aşının Rusya’dan satın alınmasını ve tedarikini sağlayan yerel şirketlerin yöneticileri hazır bulundu.
SOVICO Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dinh Viet Phuong, gazetecilere demecinde Rus aşısının 739 bin dozdan oluşan ilk partisinin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, çok profilli holding SOVICO Group ve Vabiotech ilaç şirketi arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde Vietnam’a ulaştırıldığını belirtti.
Vietnam’a bu sözleşme çerçevesinde Haziran 2022’ye kadar Rus Sputnik V aşısından 40 milyon doz ulaşmış olacak. Taraflar aynı zamanda Vietnam'da Rus aşısının üretim kapasitesini geliştirmeye devam etmeyi de planlıyor.
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