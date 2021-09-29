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https://tr.sputniknews.com/20210929/rus-yetkililer-cin-ile-ticarette-tarihi-zirveye-ulasilmasini-bekliyor-1049356934.html
Rus yetkililer Çin ile ticarette tarihi zirveye ulaşılmasını bekliyor
Rus yetkililer Çin ile ticarette tarihi zirveye ulaşılmasını bekliyor
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın sonuna kadar tarihi zirveye ulaşabileceğini belirtti. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:47+0300
2021-09-29T15:48+0300
ekonomi
rusya
çin
ticaret
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Rusya’nın doğusundaki Sahalin adasının güneyinde yer alan Jujno-Sahalinsk kentine yaptığı çalışma gezisi sırasında açıklamalarda bulunan Reşetnikov, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın sonuna kadar tarihi bir zirveye ulaşabileceğini söyledi.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere Reşetnikov, ziyareti kapsamında Rusya-Çin Ticari-Ekonomik İşbirliği Alt Komisyonu’nun 24. toplantısını gerçekleştirdi, Çin tarafını ise Ticaret Bakanı Wang Wentao’nun başkanlığındaki heyet temsil etti.Açıklamaya göre Reşetnikov, “Yılın sonuna kadar tarihi zirveye ulaşmamız için tüm şanslar ortada” diye konuştu. Rus bakan ayrıca Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin kriz döneminde dahi çok fazla düşmeyip, bu yılın ocak ayından itibaren ise neredeyse üçte bir oranında arttığını vurguladı.Salgına rağmen Çinli şirketlerin Rusya'da projeleri hayata geçirmeye devam ettiğine ve yenilerini başlattığına dikkat çeken Reşetnikov, böylece geçen bir buçuk yılda Tula bölgesinde bir otomobil fabrikasının inşa edildiğini, Yaroslavl bölgesinde Kamaz ve Weichai motorlarının ortak üretiminin ve Moskova bölgesinde bir lojistik tesisinin kurulduğunu vurguladı. Rus bakan, “Bu, Rus ekonomisine olan güvenin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.2024'e kadar ticaretin 200 milyar dolara çıkarılması için yol haritası geliştirildiBakanlığın konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Rusya ve Çin liderlerinin talimatıyla Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, gelecek vaat eden alanlarının, sistem önlemlerinin ve yatırım projelerinin yansıtıldığı, 2024 yılına kadar mal ve hizmet ticaretini 200 milyar dolara çıkarmak için bir yol haritası geliştirdi” ifadelerine yer verildi.Toplantıda ayrıca Rus balık ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne tedarikinin hızlı bir şekilde bu alan için geleneksel sayılan ‘Kovid öncesi’ hacimlerde restore edilmesi, Rusya-Çin sınırında karayolu ve demiryolu geçiş noktalarından kesintisiz ihracata yönelik ürün tedarikinin sağlanması, tarım ürünleri ve gıda maddeleri ticareti alanında işbirliğinin genişletilmesi konuları da ele alındı.Reşetnikov, “İlk Rus-Çin sigorta şirketi, Mançurya'da sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı ve propilen kabul ve aktarma terminalinin ek kapasitelerinin inşası gibi yeni büyük projelerin hayata geçirilmesine de ilgi duyuyoruz” vurgusunu yaptı.
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rusya, çin, ticaret

Rus yetkililer Çin ile ticarette tarihi zirveye ulaşılmasını bekliyor

15:47 29.09.2021 (güncellendi: 15:48 29.09.2021)
© Sputnik / Rusya Ekonomik Kalkınma BakanlığıRusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın sonuna kadar tarihi zirveye ulaşabileceğini belirtti.
Rusya’nın doğusundaki Sahalin adasının güneyinde yer alan Jujno-Sahalinsk kentine yaptığı çalışma gezisi sırasında açıklamalarda bulunan Reşetnikov, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın sonuna kadar tarihi bir zirveye ulaşabileceğini söyledi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere Reşetnikov, ziyareti kapsamında Rusya-Çin Ticari-Ekonomik İşbirliği Alt Komisyonu’nun 24. toplantısını gerçekleştirdi, Çin tarafını ise Ticaret Bakanı Wang Wentao’nun başkanlığındaki heyet temsil etti.
Açıklamaya göre Reşetnikov, “Yılın sonuna kadar tarihi zirveye ulaşmamız için tüm şanslar ortada” diye konuştu. Rus bakan ayrıca Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin kriz döneminde dahi çok fazla düşmeyip, bu yılın ocak ayından itibaren ise neredeyse üçte bir oranında arttığını vurguladı.
Salgına rağmen Çinli şirketlerin Rusya'da projeleri hayata geçirmeye devam ettiğine ve yenilerini başlattığına dikkat çeken Reşetnikov, böylece geçen bir buçuk yılda Tula bölgesinde bir otomobil fabrikasının inşa edildiğini, Yaroslavl bölgesinde Kamaz ve Weichai motorlarının ortak üretiminin ve Moskova bölgesinde bir lojistik tesisinin kurulduğunu vurguladı. Rus bakan, “Bu, Rus ekonomisine olan güvenin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

2024'e kadar ticaretin 200 milyar dolara çıkarılması için yol haritası geliştirildi

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Rusya ve Çin liderlerinin talimatıyla Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, gelecek vaat eden alanlarının, sistem önlemlerinin ve yatırım projelerinin yansıtıldığı, 2024 yılına kadar mal ve hizmet ticaretini 200 milyar dolara çıkarmak için bir yol haritası geliştirdi” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda ayrıca Rus balık ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne tedarikinin hızlı bir şekilde bu alan için geleneksel sayılan ‘Kovid öncesi’ hacimlerde restore edilmesi, Rusya-Çin sınırında karayolu ve demiryolu geçiş noktalarından kesintisiz ihracata yönelik ürün tedarikinin sağlanması, tarım ürünleri ve gıda maddeleri ticareti alanında işbirliğinin genişletilmesi konuları da ele alındı.
Reşetnikov, “İlk Rus-Çin sigorta şirketi, Mançurya'da sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı ve propilen kabul ve aktarma terminalinin ek kapasitelerinin inşası gibi yeni büyük projelerin hayata geçirilmesine de ilgi duyuyoruz” vurgusunu yaptı.
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