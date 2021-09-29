https://tr.sputniknews.com/20210929/rusyada-tiktokun-analogu-test-ediliyor-1049337408.html

Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor

Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor

Gazprom-Media şirketi, Yappy adı verilen yeni sosyal paylaşım platformunun testlerine başladı. Yeni platformun kullanıcıları, TikTok’ta olduğu gibi, dikey... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:53+0300

2021-09-29T00:53+0300

2021-09-29T00:53+0300

yaşam

rusya

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044008644_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_8733f794469623282e80c1e61fcf824c.jpg

App Store’a yerleştirilen uygulama henüz indirilemiyor, çünkü henüz kapalı beta-test aşamasında bulunuyor. Yappy her ay yaklaşık 300 bloger tarafından test ediliyor.Yeni uygulamanın bu yılın sonunda hizmete sunulması bekleniyor.Şirketten yapılan açıklamada, hedef kitlenin, “kendini geliştirme ve kariyere merak saran ve kişisel tanınma ile maddi başarıyı önemli gören” 35 yaş altı genç insanlar olduğu belirtildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tiktok