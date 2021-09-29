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Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor
Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor
Gazprom-Media şirketi, Yappy adı verilen yeni sosyal paylaşım platformunun testlerine başladı. Yeni platformun kullanıcıları, TikTok’ta olduğu gibi, dikey... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T00:53+0300
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yaşam
rusya
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App Store’a yerleştirilen uygulama henüz indirilemiyor, çünkü henüz kapalı beta-test aşamasında bulunuyor. Yappy her ay yaklaşık 300 bloger tarafından test ediliyor.Yeni uygulamanın bu yılın sonunda hizmete sunulması bekleniyor.Şirketten yapılan açıklamada, hedef kitlenin, “kendini geliştirme ve kariyere merak saran ve kişisel tanınma ile maddi başarıyı önemli gören” 35 yaş altı genç insanlar olduğu belirtildi.
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Rusya’da TikTok’un analoğu test ediliyor

00:53 29.09.2021
© AFP 2021 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / VALERIE MACON
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Gazprom-Media şirketi, Yappy adı verilen yeni sosyal paylaşım platformunun testlerine başladı. Yeni platformun kullanıcıları, TikTok’ta olduğu gibi, dikey formatta kaydedilmiş 60 saniyelik kısa videolar çekerek paylaşabiliyor.
App Store’a yerleştirilen uygulama henüz indirilemiyor, çünkü henüz kapalı beta-test aşamasında bulunuyor. Yappy her ay yaklaşık 300 bloger tarafından test ediliyor.
Yeni uygulamanın bu yılın sonunda hizmete sunulması bekleniyor.
Şirketten yapılan açıklamada, hedef kitlenin, “kendini geliştirme ve kariyere merak saran ve kişisel tanınma ile maddi başarıyı önemli gören” 35 yaş altı genç insanlar olduğu belirtildi.
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