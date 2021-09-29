https://tr.sputniknews.com/20210929/rusyadaki-kovid-19-kaynakli-can-kaybi-rekoru-iki-gundur-yenileniyor-1049352866.html

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru iki gündür yenileniyor

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru iki gündür yenileniyor

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 857 can kaybı kaydedildi. Böylelikle dün kaydedilen rekor yenilenmiş oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T14:26+0300

2021-09-29T14:26+0300

2021-09-29T14:26+0300

koronavirüs

rusya

aşı

kovid-19

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 22 bin 430 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 487 bin 138’e yükseldi.Gün içinde tespit edilen can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Son 24 saatte 857 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün de 852 can kaybı kaydedilmişti.Yeni vakaların en çok görüldüğü yerler başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi oldu.Can kaybı sayısının en yüksek olduğu yerler de Moskova, St. Petersburg ve Sverdlovsk bölgesi.İyileşenlerin sayısı da 18 bin 456 artarak 6 milyon 653 bin 941’e çıktı.Kremlin: Dikkat verilmesi gerekiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, vaka sayısındaki artışın dikkat verilmesi gereken bir konu ve seferber olmak için ciddi bir neden olduğunu belirtti, ancak henüz federal düzeyde tedbirlerin planlanmadığını söyledi.Peskov, bölgelerin yetkileri olduğunu, birçoğunun aktif biçimde önlem aldığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20210929/kremlin-kirim-socide-ele-alinmayacak-turkiyeyle-bu-konuda-konusulacak-bir-sey-yok-1049350054.html

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rusya, aşı, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v