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Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru iki gündür yenileniyor
Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru iki gündür yenileniyor
Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 857 can kaybı kaydedildi. Böylelikle dün kaydedilen rekor yenilenmiş oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:26+0300
2021-09-29T14:26+0300
koronavirüs
rusya
aşı
kovid-19
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 22 bin 430 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 487 bin 138’e yükseldi.Gün içinde tespit edilen can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Son 24 saatte 857 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün de 852 can kaybı kaydedilmişti.Yeni vakaların en çok görüldüğü yerler başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi oldu.Can kaybı sayısının en yüksek olduğu yerler de Moskova, St. Petersburg ve Sverdlovsk bölgesi.İyileşenlerin sayısı da 18 bin 456 artarak 6 milyon 653 bin 941’e çıktı.Kremlin: Dikkat verilmesi gerekiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, vaka sayısındaki artışın dikkat verilmesi gereken bir konu ve seferber olmak için ciddi bir neden olduğunu belirtti, ancak henüz federal düzeyde tedbirlerin planlanmadığını söyledi.Peskov, bölgelerin yetkileri olduğunu, birçoğunun aktif biçimde önlem aldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/kremlin-kirim-socide-ele-alinmayacak-turkiyeyle-bu-konuda-konusulacak-bir-sey-yok-1049350054.html
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rusya, aşı, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru iki gündür yenileniyor

14:26 29.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 857 can kaybı kaydedildi. Böylelikle dün kaydedilen rekor yenilenmiş oldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 22 bin 430 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 487 bin 138’e yükseldi.
Gün içinde tespit edilen can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Son 24 saatte 857 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün de 852 can kaybı kaydedilmişti.
Yeni vakaların en çok görüldüğü yerler başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi oldu.
Can kaybı sayısının en yüksek olduğu yerler de Moskova, St. Petersburg ve Sverdlovsk bölgesi.
İyileşenlerin sayısı da 18 bin 456 artarak 6 milyon 653 bin 941’e çıktı.

Kremlin: Dikkat verilmesi gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, vaka sayısındaki artışın dikkat verilmesi gereken bir konu ve seferber olmak için ciddi bir neden olduğunu belirtti, ancak henüz federal düzeyde tedbirlerin planlanmadığını söyledi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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Peskov, bölgelerin yetkileri olduğunu, birçoğunun aktif biçimde önlem aldığını ifade etti.
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