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Rusya’dan YouTube’a ültimatom
Rusya’dan YouTube’a ültimatom
Rusya’nın federal medya düzenleme servisi Roskomnadzor, RT televizyonunun Almanca kanallarını bloke eden YouTube’dan kanalları en kısa süre içinde erişime... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T12:14+0300
2021-09-29T12:14+0300
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Roskomnadzor yetkilileri, aksi takdirde Rusya’da YouTube’a erişimi tamamen ya da kısmen engelleyebileceklerini söyledi. Roskomnadzor, koronavirüs haberleriyle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile RT’nin Almanca kanalları RT DE ve Der Fehlende Part’ı bloke eden YouTube’u sansür uygulamakla ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı. YouTube yönetiminin, Rus medyasının kanallarındaki içerikleri bir süredir düzenli olarak sansürlediğini kaydeden Roskomnadzor yetkilileri, RT’nin kanallarını erişime yeniden açmasına ilişkin uyarıları gözardı etmesi hâlinde, YouTube’un Rusya’da tamamıyla ya da kısmi olarak bloke edilebileceğini belirtti. Rusya Dışişleri: Alman medyasına karşı simetrik önlemler almak gereklilik hâline geldi Rusya Dışişleri yetkilileri de YouTube’un söz konusu kararına karşılık olarak Alman medyasına erişimi kısıtlayabileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya’da yayın yapan ve ülkemizin iç işlerine karıştıkları defalarca belirlenen Alman medyasına karşı simetrik önlemler alınması uygun olmasının yanında gerekli bir hâle geldi” uyarısı yapıldı. Söz konusu açıklamada, “Partnerlerimizi, bu kabul edilemez durumla ilgili yapıcı ve manalı bir diyalog kurmaya itecek tek yolun, böyle (simetrik) önlemler almak olduğuna inanıyoruz” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210928/simonyandan-rt-denin-youtube-kanalinin-kapatilmasina-tepki-bu-gercek-bir-medya-savasi-1049334660.html
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rusya, almanya, youtube

Rusya’dan YouTube’a ültimatom

12:14 29.09.2021
© DHAYouTube / YouTuber
YouTube / YouTuber - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Rusya’nın federal medya düzenleme servisi Roskomnadzor, RT televizyonunun Almanca kanallarını bloke eden YouTube’dan kanalları en kısa süre içinde erişime yeniden açmasını talep etti.
Roskomnadzor yetkilileri, aksi takdirde Rusya’da YouTube’a erişimi tamamen ya da kısmen engelleyebileceklerini söyledi.
Roskomnadzor, koronavirüs haberleriyle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile RT’nin Almanca kanalları RT DE ve Der Fehlende Part’ı bloke eden YouTube’u sansür uygulamakla ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı.
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
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YouTube yönetiminin, Rus medyasının kanallarındaki içerikleri bir süredir düzenli olarak sansürlediğini kaydeden Roskomnadzor yetkilileri, RT’nin kanallarını erişime yeniden açmasına ilişkin uyarıları gözardı etmesi hâlinde, YouTube’un Rusya’da tamamıyla ya da kısmi olarak bloke edilebileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri: Alman medyasına karşı simetrik önlemler almak gereklilik hâline geldi

Rusya Dışişleri yetkilileri de YouTube’un söz konusu kararına karşılık olarak Alman medyasına erişimi kısıtlayabileceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya’da yayın yapan ve ülkemizin iç işlerine karıştıkları defalarca belirlenen Alman medyasına karşı simetrik önlemler alınması uygun olmasının yanında gerekli bir hâle geldi” uyarısı yapıldı. Söz konusu açıklamada, “Partnerlerimizi, bu kabul edilemez durumla ilgili yapıcı ve manalı bir diyalog kurmaya itecek tek yolun, böyle (simetrik) önlemler almak olduğuna inanıyoruz” denildi.
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