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Rusya'nın doğusunda Amur kaplanlarının sayısında artış kaydedildi
Rusya'nın doğusunda Amur kaplanlarının sayısında artış kaydedildi
Rusya’nın doğusundaki Primorye bölgesinde yer alan Zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarında yaşayan Amur (Sibirya) kaplanlarının sayısında artış... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:09+0300
2021-09-29T17:10+0300
yaşam
rusya
amur kaplanı
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu Rusya’nın doğusundaki Primorye bölgesinde yer alan Zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarında yaşayan Amur kaplanlarının sayısında artış olduğunu duyurdu.Zemlya Leoparda milli parkından yapılan açıklamada, “Bugün bölgedeki korunan alanlar, en büyük kedigillerden 41'ine ve 14 kaplan yavrusuna ev sahipliği yapıyor. Daha önce 2019 verilerine göre uzmanlar 31 adet kaplan tespit etmişti” ifadelerine yer verildi.Uzmanların bu rakamları, en büyük izleme ağının bulunduğu milli parkın içinde yerleştirilen 450 adet fotokapan kameradaki verileri inceleyerek elde ettikleri kaydedildi.Milli parkın kıdemli araştırmacısı Dina Matyuhina'nın aktardığı üzere kayıtlı kaplanlar arasında, çoğu genç olmak üzere bilinen familyalardan 12 yeni birey yer aldı.“Bunların tümü milli parkta kalmayacak, bazıları özgür bölge aramak için burayı terk edecek” diyen Matyuhina, aynı zamanda kaplan popülasyonundaki büyümenin, milli parkta yaşayan başka bir nadir tür olan Uzakdoğu leoparının refahını etkilemediğini, yavruları olan dişi leoparların kaplanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde daha sık saptandığını sözlerine ekledi.Dünyadaki en nadir yırtıcılardan biri olan Amur kaplanı, Uluslararası Kırmızı Kitap’ta yer alıyor. Son verilere göre, şu anda Rusya'da bu türden 600'den fazla birey bulunuyor.Uzakdoğu leoparları ise sadece Primorye bölgesinin güneybatısında ve Rusya ile sınırı olan Çin’in küçük bir bölgesinde yaşıyor. Rusya’daki koruma altında olan bölgelerde toplam 110 yetişkin leopar yaşıyor.
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rusya, amur kaplanı, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Rusya'nın doğusunda Amur kaplanlarının sayısında artış kaydedildi

17:09 29.09.2021 (güncellendi: 17:10 29.09.2021)
© Fotoğraf : PixabaySibirya kaplanı, Amur
Sibirya kaplanı, Amur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Rusya’nın doğusundaki Primorye bölgesinde yer alan Zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarında yaşayan Amur (Sibirya) kaplanlarının sayısında artış olduğu bildirildi.
Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu Rusya’nın doğusundaki Primorye bölgesinde yer alan Zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarında yaşayan Amur kaplanlarının sayısında artış olduğunu duyurdu.
Zemlya Leoparda milli parkından yapılan açıklamada, “Bugün bölgedeki korunan alanlar, en büyük kedigillerden 41'ine ve 14 kaplan yavrusuna ev sahipliği yapıyor. Daha önce 2019 verilerine göre uzmanlar 31 adet kaplan tespit etmişti” ifadelerine yer verildi.
Uzmanların bu rakamları, en büyük izleme ağının bulunduğu milli parkın içinde yerleştirilen 450 adet fotokapan kameradaki verileri inceleyerek elde ettikleri kaydedildi.
Milli parkın kıdemli araştırmacısı Dina Matyuhina'nın aktardığı üzere kayıtlı kaplanlar arasında, çoğu genç olmak üzere bilinen familyalardan 12 yeni birey yer aldı.
“Bunların tümü milli parkta kalmayacak, bazıları özgür bölge aramak için burayı terk edecek” diyen Matyuhina, aynı zamanda kaplan popülasyonundaki büyümenin, milli parkta yaşayan başka bir nadir tür olan Uzakdoğu leoparının refahını etkilemediğini, yavruları olan dişi leoparların kaplanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde daha sık saptandığını sözlerine ekledi.
Dünyadaki en nadir yırtıcılardan biri olan Amur kaplanı, Uluslararası Kırmızı Kitap’ta yer alıyor. Son verilere göre, şu anda Rusya'da bu türden 600'den fazla birey bulunuyor.
Uzakdoğu leoparları ise sadece Primorye bölgesinin güneybatısında ve Rusya ile sınırı olan Çin’in küçük bir bölgesinde yaşıyor. Rusya’daki koruma altında olan bölgelerde toplam 110 yetişkin leopar yaşıyor.
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