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https://tr.sputniknews.com/20210929/sakalimi-kesmedigim-icin-kovuldum-diyen-zabita-memurunun-kuruyemis-dukkani-islettigi-ortaya-cikti-1049363151.html
'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı
'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 'sakalını kesmediği için' çıkarıldığını öne süren zabıtanın, yeni görev yerine ev adresinin uzaklığını gerekçe göstererek... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T17:58+0300
2021-09-29T17:58+0300
yaşam
ibb
zabıta
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Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatih Pune, sosyal medya hesabından sakalını kesmediği gerekçesiyle işten atıldığını öne sürdü.Pune, “Onurumuzla çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan bugün itibariyle inancımız gereği Sakal-ı Şerif-i kesemediğim için iş hakkımı inanç özgürlüğünü savunanlar tarafından fesh edilmiştir. Bize bu onuru Yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun” diye yazdı.Memurların Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı yönündeki hükme rağmen Pune’nin Tarabya’da kuruyemiş dükkanı olduğu ortaya çıktı.Fatih Pune, belediyede 2017 yılında Hizmet Personeli olarak ihale kapsamında göreve başladı.İhale personeli olarak sivil kıyafetli olarak görev yapılabiliyorken taşeron personellerin kamuya geçirilmesi kararı sonrası 2020 yılında KHK dosyası kapsamında (Güvenlik Sistemleri Teknisyeni) İSPER bünyesine geçiş yaparak kamu personeli oldu.Kendi isteği ve talebi ile yapmış olduğu kadro değişikliğine rağmen; yeni kadrosunun da görev tanımını imzalamayarak yasal gereklilikleri tamamlamadı.Hakkında görev tanımını imzalamadığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.İSPER Disiplin Kurulu kararıyla 5 yevmiye kesilmesi cezası aldı.Bu süreçte birim içerisinde sivil olarak çalışabileceği Daire Zabıta Amirliği’nde odacı, Deniz Zabıta Amirliği’nde gece görevlisi olarak görev yaptı.İş arkadaşlarıyla yaşadığı sorun nedeniyle amirlerince uyarıldı ve farklı bir birim olan Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü’ne gönderildi.Yeni görev yerine ev adresinin uzaklığını gerekçe göstererek görev yerine gitmeyi kabul etmedi ve istihdam edildiği Hizmetli Kamu Kuruluşları pozisyonuna ait görev tanımını imzalamadı.Bunun üzerine bir kez daha hakkında soruşturma başlatıldı.Fatih Pune’nin, İSPER Disiplin Kurulu kararıyla iş akdine son verildi.
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ibb, zabıta

'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı

17:58 29.09.2021
'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı
'Sakalımı kesmediğim için kovuldum' diyen zabıta memurunun, kuruyemiş dükkanı işlettiği ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 'sakalını kesmediği için' çıkarıldığını öne süren zabıtanın, yeni görev yerine ev adresinin uzaklığını gerekçe göstererek gitmeyi kabul etmediği ve sözleşme imzaladığı için iş akdine son verildiği belirtildi. Ayrıca memurun Tarabya'da bir kuruyemişçi dükkanı işlettiği de ortaya çıktı.
Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatih Pune, sosyal medya hesabından sakalını kesmediği gerekçesiyle işten atıldığını öne sürdü.
Pune, “Onurumuzla çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan bugün itibariyle inancımız gereği Sakal-ı Şerif-i kesemediğim için iş hakkımı inanç özgürlüğünü savunanlar tarafından fesh edilmiştir. Bize bu onuru Yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun” diye yazdı.
Memurların Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı yönündeki hükme rağmen Pune’nin Tarabya’da kuruyemiş dükkanı olduğu ortaya çıktı.
Fatih Pune, belediyede 2017 yılında Hizmet Personeli olarak ihale kapsamında göreve başladı.
İhale personeli olarak sivil kıyafetli olarak görev yapılabiliyorken taşeron personellerin kamuya geçirilmesi kararı sonrası 2020 yılında KHK dosyası kapsamında (Güvenlik Sistemleri Teknisyeni) İSPER bünyesine geçiş yaparak kamu personeli oldu.
Kendi isteği ve talebi ile yapmış olduğu kadro değişikliğine rağmen; yeni kadrosunun da görev tanımını imzalamayarak yasal gereklilikleri tamamlamadı.
Hakkında görev tanımını imzalamadığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.
İSPER Disiplin Kurulu kararıyla 5 yevmiye kesilmesi cezası aldı.
Bu süreçte birim içerisinde sivil olarak çalışabileceği Daire Zabıta Amirliği’nde odacı, Deniz Zabıta Amirliği’nde gece görevlisi olarak görev yaptı.
İş arkadaşlarıyla yaşadığı sorun nedeniyle amirlerince uyarıldı ve farklı bir birim olan Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü’ne gönderildi.
Yeni görev yerine ev adresinin uzaklığını gerekçe göstererek görev yerine gitmeyi kabul etmedi ve istihdam edildiği Hizmetli Kamu Kuruluşları pozisyonuna ait görev tanımını imzalamadı.
Bunun üzerine bir kez daha hakkında soruşturma başlatıldı.
Fatih Pune’nin, İSPER Disiplin Kurulu kararıyla iş akdine son verildi.
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