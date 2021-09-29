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Selvi: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar
Selvi: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T09:39+0300
2021-09-29T09:39+0300
politika
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?' başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son günlerin bir anlamda 'siyasi mıntıka temizliği' şeklinde geçtiğini söyledi."Favori cumhurbaşkanı adayları olarak gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar. Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı" diyen Selvi, bu gelişmelerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için önündeki tüm engellerin kalktığı şeklinde yorumlandığını anlattı.Selvi, Kılıçdaroğlu'nun isminin 10 ay önce cumhurbaşkanı adaylığı için geçmediğini vurgulayarak "Hatta sohbetlerimizde de parti genel başkanlarının aday olmasına sıcak bakmadığını ifade ediyordu. Bunu açıkladı da. Parti liderlerinin sadece kendi partisinin ya da ittifakın bir bölümünün oyunu alabileceğine, ancak kucaklayıcı bir ismin daha doğru olduğuna işaret ederdi. Belediye başkanlarının da bir dönem daha hizmet etmesi gerektiğini savunurdu. Aklını cumhurbaşkanı adaylığına takan belediye başkanının verimli olamayacağını söylerdi" diye yazdı."Ama ne zaman ki Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdi, denklem değişti. Hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:"7 Aralık 2020 tarihi bir dönüm noktası oldu. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin sataşması üzerine, 'Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?' çıkışını yaptı. CHP lideri o günden bu yana yaptığı hamlelerle önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu minder dışına itti, sonra Akşener’in aday olmayacağını açıklamasını sağladı. Akşener için geçerli değil ama İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının son ana kadar masada olduğunu düşünenlerdenim.'Karar anı'Bazen, kazandığınızı düşündüğünüz anda kaybetmiş olursunuz. Kılıçdaroğlu için de aynı durum geçerli. Siz, cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkınca anketlerde sizi fersah fersah geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kalmış. Sizin adınıza fedakârlık yapıp önünüzü tıkamamış. Millet İttifakı ortağınız Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilan etmiş. Sizin adaylığınızın önünde hiçbir sorun kalmamış. Her şey bir kararınıza kalmış. 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dediğiniz zamsan sizi engelleyecek bir şey yok.'10 puanlık soru'Ama çok önemli bir şey var. Favori gösterilen isimler fedakârlık yapıp sizin lehinize çekildiği halde siz aday olmuşsunuz ama seçimler Erdoğan’ın yeni bir zaferi ile sonuçlanmış. Bu nasıl ağır bir yük.Tarihe, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la ya da bir üçüncü isimle kazanılabilecek bir seçimi siyasi hırsları uğruna kaybettiren bir lider olarak geçmişsiniz. Karar anı geldiğinde Kılıçdaroğlu’nun en çok bu noktaya takılacağından kuşkum yok."
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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu

Selvi: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar

09:39 29.09.2021
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmak zorunda kaldığını' ileri sürdü.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?' başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son günlerin bir anlamda 'siyasi mıntıka temizliği' şeklinde geçtiğini söyledi.
"Favori cumhurbaşkanı adayları olarak gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar. Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı" diyen Selvi, bu gelişmelerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için önündeki tüm engellerin kalktığı şeklinde yorumlandığını anlattı.
Selvi, Kılıçdaroğlu'nun isminin 10 ay önce cumhurbaşkanı adaylığı için geçmediğini vurgulayarak "Hatta sohbetlerimizde de parti genel başkanlarının aday olmasına sıcak bakmadığını ifade ediyordu. Bunu açıkladı da. Parti liderlerinin sadece kendi partisinin ya da ittifakın bir bölümünün oyunu alabileceğine, ancak kucaklayıcı bir ismin daha doğru olduğuna işaret ederdi. Belediye başkanlarının da bir dönem daha hizmet etmesi gerektiğini savunurdu. Aklını cumhurbaşkanı adaylığına takan belediye başkanının verimli olamayacağını söylerdi" diye yazdı.
"Ama ne zaman ki Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdi, denklem değişti. Hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:
"7 Aralık 2020 tarihi bir dönüm noktası oldu. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin sataşması üzerine, 'Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?' çıkışını yaptı. CHP lideri o günden bu yana yaptığı hamlelerle önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu minder dışına itti, sonra Akşener’in aday olmayacağını açıklamasını sağladı. Akşener için geçerli değil ama İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının son ana kadar masada olduğunu düşünenlerdenim.

'Karar anı'

Bazen, kazandığınızı düşündüğünüz anda kaybetmiş olursunuz. Kılıçdaroğlu için de aynı durum geçerli. Siz, cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkınca anketlerde sizi fersah fersah geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kalmış. Sizin adınıza fedakârlık yapıp önünüzü tıkamamış. Millet İttifakı ortağınız Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilan etmiş. Sizin adaylığınızın önünde hiçbir sorun kalmamış. Her şey bir kararınıza kalmış. 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dediğiniz zamsan sizi engelleyecek bir şey yok.

'10 puanlık soru'

Ama çok önemli bir şey var. Favori gösterilen isimler fedakârlık yapıp sizin lehinize çekildiği halde siz aday olmuşsunuz ama seçimler Erdoğan’ın yeni bir zaferi ile sonuçlanmış. Bu nasıl ağır bir yük.
Tarihe, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la ya da bir üçüncü isimle kazanılabilecek bir seçimi siyasi hırsları uğruna kaybettiren bir lider olarak geçmişsiniz. Karar anı geldiğinde Kılıçdaroğlu’nun en çok bu noktaya takılacağından kuşkum yok."
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