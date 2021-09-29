https://tr.sputniknews.com/20210929/soyuz-ms-18-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundaki-nauka-modulune-basariyla-kenetlendi-1049338053.html

Soyuz MS-18 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülüne başarıyla kenetlendi

Soyuz MS-18 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülüne başarıyla kenetlendi

Soyuz MS-18 insanlı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Nauka modülüne başarıyla kenetlendiği bildirildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T01:29+0300

2021-09-29T01:29+0300

2021-09-29T01:29+0300

dünya

rusya

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

soyuz ms-18

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049338024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a08a17d14af9883d532fb6108bdf550d.jpg

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre Soyuz MS-18 insanlı uzay aracı, istasyondaki Nauka modülüne Moskova saati ile 16.04’de (TSİ ile aynı) başarıyla kenetlendi.Uzay aracını istasyondan çekme, etrafında uçuş ve kenetlenme işlemlerinin kozmonot Pyotr Dubrov ve NASA astronotu Mark Vande Hei’nin yardımıyla uzay aracının kaptanı Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy tarafından manuel olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, istasyonun etrafındaki uçuş sırasında kozmonot Dubrov’un Soyuz MS-18 aracından UUİ’deki Rus bölümünün dış yüzeyinin detaylı fotoğraf çekimlerini yaptığı kaydedildi.Yeniden kenetlenme işlemi, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim 2021'de yanaşacağı Rassvet modülünün kenetlenme bölümünün serbest bırakılması, ayrıca çok amaçlı laboratuvar modülünün kenetlenme ekipmanlarının çalışmasının kontrol edilmesi için gerekli.Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko, kaptan kozmonot Anton Şkaplerov ile birlikte 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz-2.1a füzesinin taşıdığı Soyuz MS-19 uzay aracı ile uzaya gönderilecek.Şipenko ve Peresild’in ‘Meydan Okuma’ adlı filmin çekimlerinden sonra 17 Ekim’de Soyuz MS-18 uzay aracı ile kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte Dünya’ya dönmeleri bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210529/rusya-uzayda-sovyet-sonrasi-donemin-rekorunu-kirdi-1044612170.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui), soyuz ms-18