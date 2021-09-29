https://tr.sputniknews.com/20210929/tbmm-1-ekimde-mesaiye-basliyor-oncelikli-gundem-neleri-kapsayacak-1049355726.html

TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?

TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılına vergi düzenlemesi ile başlayacak olan... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:35+0300

2021-09-29T15:35+0300

2021-09-29T15:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tbmm

mustafa şentop

yasama

tbmm genel kurulu

yasa

mahmut özer

kamu denetçiliği kurumu

paris iklim anlaşması

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27. Dönem 4. yasama yılı 18 Temmuz’da sona eren TBMM’de 5. yasama dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak. 76 günlük aranın ardından çalışmalara başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir gündem bekliyor. 5. yasama yılının ilk düzenlemesi ise vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi olacak.Meclis'te yeni yasama dönemi için özel oturum gerçekleşecek. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ziya Selçuk’un görevden ayrılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer’in yemin töreni gerçekleşecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan ilk gün çalışmalarını tamamlayacak.İlk görüşülecek yasa vergi düzenlemesi olacakİlk günün ardından meclisin esas çalışma takvimi 5 Ekim’de başlayacak. 5 Ekim Salı günü parti gruplarının toplantıları gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu’nda ise 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşülecek.AK Parti'nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi de Meclis’e gelecek. Teklifle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılması, basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilmesi ve teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilmesi gibi başlılar öngörülüyor.Önemli değişiklikler meclise gelecekMeclisin açılması ile birlikte uzun zamandır hazırlıklar devam eden bazı yasa düzenlemelerinin meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler arasında, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu, Sosyal Medya Düzenlemesi, spor yasası gibi önemli başlıklar yer alıyor. AK Parti kurmayların yasa tekliflerine yönelik çalışmaları devam ediyor.Yargı paketi ve iklim anlaşması da gündeme gelecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki düzenlemeleri içeren 5. Yargı Paketi’nin de yeni yasama döneminde gündem gelmesi bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.Bütçe maratonu Ekim’deMeclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bütçe görüşmeleri sırasında bakanlar önce komisyona sonrasında da genel kurula bilgi verecek. Bütçenin genel kurulda görüşülmesi sürecinde başka kanun maddesi gündeme alınmayacak. O nedenle bütçe teklifi genel kurula gelmeden önce hazırlanan tekliflerin meclisten geçmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek.Önceki dönemde yapılan değişiklikler27. Dönem 4. yasama yılında kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok düzenleme hayata geçirildi. 4’üncü Yargı Paketi, Havyan Hakları Yasası, Makine Kimya’nın anonim şirkete dönüştürülmesi, Turizm Teşvik Kanunu, Meclis’in gerçekleştirdiği düzenlemeler arasında yer almıştı.

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recep tayyip erdoğan, tbmm, mustafa şentop, yasama, tbmm genel kurulu, yasa, mahmut özer, kamu denetçiliği kurumu, paris iklim anlaşması, insan hakları eylem planı