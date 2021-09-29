Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/tbmm-1-ekimde-mesaiye-basliyor-oncelikli-gundem-neleri-kapsayacak-1049355726.html
TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?
TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılına vergi düzenlemesi ile başlayacak olan... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:35+0300
2021-09-29T15:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tbmm
mustafa şentop
yasama
tbmm genel kurulu
yasa
mahmut özer
kamu denetçiliği kurumu
paris iklim anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_0:27:1201:702_1920x0_80_0_0_dd4d6b42fffd7ed1eecba82fb90623ac.jpg
27. Dönem 4. yasama yılı 18 Temmuz’da sona eren TBMM’de 5. yasama dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak. 76 günlük aranın ardından çalışmalara başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir gündem bekliyor. 5. yasama yılının ilk düzenlemesi ise vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi olacak.Meclis'te yeni yasama dönemi için özel oturum gerçekleşecek. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ziya Selçuk’un görevden ayrılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer’in yemin töreni gerçekleşecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan ilk gün çalışmalarını tamamlayacak.İlk görüşülecek yasa vergi düzenlemesi olacakİlk günün ardından meclisin esas çalışma takvimi 5 Ekim’de başlayacak. 5 Ekim Salı günü parti gruplarının toplantıları gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu’nda ise 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşülecek.AK Parti'nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi de Meclis’e gelecek. Teklifle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılması, basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilmesi ve teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilmesi gibi başlılar öngörülüyor.Önemli değişiklikler meclise gelecekMeclisin açılması ile birlikte uzun zamandır hazırlıklar devam eden bazı yasa düzenlemelerinin meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler arasında, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu, Sosyal Medya Düzenlemesi, spor yasası gibi önemli başlıklar yer alıyor. AK Parti kurmayların yasa tekliflerine yönelik çalışmaları devam ediyor.Yargı paketi ve iklim anlaşması da gündeme gelecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki düzenlemeleri içeren 5. Yargı Paketi’nin de yeni yasama döneminde gündem gelmesi bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.Bütçe maratonu Ekim’deMeclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bütçe görüşmeleri sırasında bakanlar önce komisyona sonrasında da genel kurula bilgi verecek. Bütçenin genel kurulda görüşülmesi sürecinde başka kanun maddesi gündeme alınmayacak. O nedenle bütçe teklifi genel kurula gelmeden önce hazırlanan tekliflerin meclisten geçmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek.Önceki dönemde yapılan değişiklikler27. Dönem 4. yasama yılında kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok düzenleme hayata geçirildi. 4’üncü Yargı Paketi, Havyan Hakları Yasası, Makine Kimya’nın anonim şirkete dönüştürülmesi, Turizm Teşvik Kanunu, Meclis’in gerçekleştirdiği düzenlemeler arasında yer almıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_114:0:1085:728_1920x0_80_0_0_a970bf55b25439e2e3abd305f926e8ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, tbmm, mustafa şentop, yasama, tbmm genel kurulu, yasa, mahmut özer, kamu denetçiliği kurumu, paris iklim anlaşması, insan hakları eylem planı

TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?

15:35 29.09.2021
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılına vergi düzenlemesi ile başlayacak olan Meclis'te, iklim sözleşmesi, seçim kanunu, sosyal medya düzenlemesi öncelikli başlıklar olacak.
27. Dönem 4. yasama yılı 18 Temmuz’da sona eren TBMM’de 5. yasama dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak. 76 günlük aranın ardından çalışmalara başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir gündem bekliyor. 5. yasama yılının ilk düzenlemesi ise vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi olacak.
Meclis'te yeni yasama dönemi için özel oturum gerçekleşecek. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ziya Selçuk’un görevden ayrılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer’in yemin töreni gerçekleşecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan ilk gün çalışmalarını tamamlayacak.

İlk görüşülecek yasa vergi düzenlemesi olacak

İlk günün ardından meclisin esas çalışma takvimi 5 Ekim’de başlayacak. 5 Ekim Salı günü parti gruplarının toplantıları gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu’nda ise 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşülecek.
AK Parti'nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi de Meclis’e gelecek. Teklifle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılması, basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilmesi ve teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilmesi gibi başlılar öngörülüyor.

Önemli değişiklikler meclise gelecek

Meclisin açılması ile birlikte uzun zamandır hazırlıklar devam eden bazı yasa düzenlemelerinin meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler arasında, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu, Sosyal Medya Düzenlemesi, spor yasası gibi önemli başlıklar yer alıyor. AK Parti kurmayların yasa tekliflerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yargı paketi ve iklim anlaşması da gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki düzenlemeleri içeren 5. Yargı Paketi’nin de yeni yasama döneminde gündem gelmesi bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

Bütçe maratonu Ekim’de

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bütçe görüşmeleri sırasında bakanlar önce komisyona sonrasında da genel kurula bilgi verecek. Bütçenin genel kurulda görüşülmesi sürecinde başka kanun maddesi gündeme alınmayacak. O nedenle bütçe teklifi genel kurula gelmeden önce hazırlanan tekliflerin meclisten geçmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek.

Önceki dönemde yapılan değişiklikler

27. Dönem 4. yasama yılında kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok düzenleme hayata geçirildi. 4’üncü Yargı Paketi, Havyan Hakları Yasası, Makine Kimya’nın anonim şirkete dönüştürülmesi, Turizm Teşvik Kanunu, Meclis’in gerçekleştirdiği düzenlemeler arasında yer almıştı.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:49Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi
15:47Rus yetkililer Çin ile ticarette tarihi zirveye ulaşılmasını bekliyor
15:42Tedarik krizindeki Britanya'nın AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık vize teklifine 'Değmez, kalsın' yanıtı
15:38Myanmar Büyükelçisi Akın, görev yaptığı ülkeye gidemeyince kendini bahçe işlerine verdi
15:37Dr. Şalçini anlattı: Migren ataklarını tetikleyen 7 kritik faktör
15:35TBMM 1 Ekim’de mesaiye başlıyor: Öncelikli gündem neleri kapsayacak?
15:35John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı
15:33Palamuttan ümit kesildi: Bu yıl hangi balık bol olacak?
15:28Galatasaray'dan 'Ada' açıklaması
15:13Avrupa'dan 1500 euro’ya alınıyordu, Tokat’ta 1500 TL'ye üretildi
15:09300 bin liralık vurgun: Otellerin sitelerini kopyalayıp tatilcileri dolandırdılar
15:08Rus füze kruvazörü, Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatta 450 kilometre uzaklıktaki gemiyi imha etti
15:03Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Altı çocuk yapın, bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin
14:58İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi
14:58Babaannesinden zorla 100 TL alan toruna hapis cezası
14:56Tunus'a ilk kadın başbakan
14:51İsveç hükümeti koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı
14:501 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunuluyor: 65 maddeli vergi paketinin detayları belli oldu
14:45Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
14:30Uşak'ta 1800 yıllık nekropol: Büyük İskender'in askerlerine ait 400 kaya mezarı bulundu