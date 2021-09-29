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TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan temasları kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, FETÖ üyelerinin bulundukları her yerde iktidarı ele geçirme... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T00:21+0300
2021-09-29T00:21+0300
politika
mustafa şentop
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Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Kazakistan’daki resmi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İlk olarak başkent Nur Sultan’da Kazakistan Meclis ve Senato Başkanları ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ayrı ayrı görüştüğünü belirten Şentop, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, hukuki ve ticari ilişkileri ele aldıklarını belirtti.Şentop, "Kazakistan’da bize göre dikkat çekmemiz gereken konulardan birisi de FETÖ konusu. 15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü darbe girişiminde bulundu. Bizim parlamento binamıza 3 bomba attılar. Bu bombaları atan uçakların pilotları bu FETÖ okullarında öğretmenlik yapanlar. Bunlardan, telsizden talimat alarak bu bombaları attılar. Yani okul, STK gibi konular tamamen birer maske. Bunların gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmektir. Sadece Türkiye’de değil faaliyet gösterdikleri her yerde bu amaçla hareket ediyorlar." dedi.Kazakistan'da da benzer tehlikelerin meydana gelmesini önlemek için tecrübelerini paylaşarak konuyu anlattıklarını aktaran Şentop, “Bu konuyla ilgili detaylı konuştuk. Buna ilişkin ortaya koymuş olduğum endişelere, izah ettiğim muhataplarım, herkes, hak verdi, kabul etti." ifadesini kullandı.Şentop, ayrıca TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısının Türkistan'da yapılmasına ilişkin şunları kaydetti:
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mustafa şentop, fetö, kazakistan

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek

00:21 29.09.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan temasları kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, FETÖ üyelerinin bulundukları her yerde iktidarı ele geçirme amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattığını söyledi.
Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Kazakistan’daki resmi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak başkent Nur Sultan’da Kazakistan Meclis ve Senato Başkanları ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ayrı ayrı görüştüğünü belirten Şentop, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, hukuki ve ticari ilişkileri ele aldıklarını belirtti.
Şentop, "Kazakistan’da bize göre dikkat çekmemiz gereken konulardan birisi de FETÖ konusu. 15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü darbe girişiminde bulundu. Bizim parlamento binamıza 3 bomba attılar. Bu bombaları atan uçakların pilotları bu FETÖ okullarında öğretmenlik yapanlar. Bunlardan, telsizden talimat alarak bu bombaları attılar. Yani okul, STK gibi konular tamamen birer maske. Bunların gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmektir. Sadece Türkiye’de değil faaliyet gösterdikleri her yerde bu amaçla hareket ediyorlar." dedi.
Kazakistan'da da benzer tehlikelerin meydana gelmesini önlemek için tecrübelerini paylaşarak konuyu anlattıklarını aktaran Şentop, “Bu konuyla ilgili detaylı konuştuk. Buna ilişkin ortaya koymuş olduğum endişelere, izah ettiğim muhataplarım, herkes, hak verdi, kabul etti." ifadesini kullandı.
Şentop, ayrıca TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısının Türkistan'da yapılmasına ilişkin şunları kaydetti:
"2 yıl önce geldiğimde bilhassa Elbaşı Sayın Nazarbayev Türkistan ile ilgili planlarından bahsetmişti. Ben de TÜRKPA toplantısının Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'ın tanıtımı açısından önemli olacağı için burada yapalım demiştim. Daha önce ben gelmemiştim ama görenlerin anlattığına göre o iki yıl içerisinde Türkistan’da çok büyük inşaat faaliyetleri olmuş. Burada devasa bir modern şehir meydana getirilmiş. Aynı zamanda tarihi yapıyla dokuyla kültürle de uyumlu bir şehir. Bunu görmekten çok memnun oldum."
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