https://tr.sputniknews.com/20210929/tbmm-baskani-sentop-fetonun-gercek-amaci-bulunduklari-yerde-siyaseti-iktidari-ele-gecirmek-1049336633.html

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan temasları kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, FETÖ üyelerinin bulundukları her yerde iktidarı ele geçirme... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:21+0300

2021-09-29T00:21+0300

2021-09-29T00:21+0300

politika

mustafa şentop

fetö

kazakistan

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Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Kazakistan’daki resmi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İlk olarak başkent Nur Sultan’da Kazakistan Meclis ve Senato Başkanları ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ayrı ayrı görüştüğünü belirten Şentop, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, hukuki ve ticari ilişkileri ele aldıklarını belirtti.Şentop, "Kazakistan’da bize göre dikkat çekmemiz gereken konulardan birisi de FETÖ konusu. 15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü darbe girişiminde bulundu. Bizim parlamento binamıza 3 bomba attılar. Bu bombaları atan uçakların pilotları bu FETÖ okullarında öğretmenlik yapanlar. Bunlardan, telsizden talimat alarak bu bombaları attılar. Yani okul, STK gibi konular tamamen birer maske. Bunların gerçek amacı bulundukları yerde siyaseti, iktidarı ele geçirmektir. Sadece Türkiye’de değil faaliyet gösterdikleri her yerde bu amaçla hareket ediyorlar." dedi.Kazakistan'da da benzer tehlikelerin meydana gelmesini önlemek için tecrübelerini paylaşarak konuyu anlattıklarını aktaran Şentop, “Bu konuyla ilgili detaylı konuştuk. Buna ilişkin ortaya koymuş olduğum endişelere, izah ettiğim muhataplarım, herkes, hak verdi, kabul etti." ifadesini kullandı.Şentop, ayrıca TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısının Türkistan'da yapılmasına ilişkin şunları kaydetti:

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mustafa şentop, fetö, kazakistan