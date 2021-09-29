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https://tr.sputniknews.com/20210929/tedarik-krizindeki-britanyanin-abden-5-bin-surucuye-3-aylik-vize-teklifine-degmez-kalsin-yaniti-1049356650.html
Tedarik krizindeki Britanya'nın AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık vize teklifine 'Değmez, kalsın' yanıtı
Tedarik krizindeki Britanya'nın AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık vize teklifine 'Değmez, kalsın' yanıtı
Britanya'da AB'den çıkışın (Brexit) körüklediği tedarik krizi pandemi kapanmaları tarafından kamufle edilmesinin ardından apaçık ortaya çıkarken, Muhafazakar... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:42+0300
2021-09-29T15:50+0300
dünya
ingiltere
ab
benzin
birleşik krallık
tir
ab
britanya
sürücü
benzin istasyonu
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Önünde uzun araç kuyrukları oluşan benzin istasyonlarına benzin tedariki yapılamamasına neden olan 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığının yaklaşık 20 binini, pandemi sırasında Britanya'dan ayrılan ve şimdi Brexit sonrasının katı vize duvarına çarpan yabancı sürücüler oluşturuyor. Bu manzara karşısında Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ürettiği 5 bin yabancı sürücüye 24 Aralık'a dek 3 aylık vize formülü Avrupalı emekçilerden rağbet görmedi.The Independant'a konuşan Brexit'ten sonra Britanya'daki işini bırakan Polonyalı kamyon şoförü Jakub Pajka, buna değecek kadar uzun süreli vize sunulmadığını söyledi. Başkent Varşova'da kırmızı kamyonunun direksiyonundan konuşan Pajka, "Teşekkürler, kalsın, sayın başbakan; bu fırsattan yararlanamayacağım. Sırf Britanyalılar tatillerini daha iyi organize etsin diye sadece üç aylığına Britanya'ya taşınmayı hiçbir şoför istemez" dedi. Britanya'dan kazanacağı ilave para için ülke değiştirmeye, ailesinden ayrı kalmaya, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken kamyonun arkasına binmeye kalkışacak göçmenlerin oluşturacağı tehditle uğraşmaya değmeyeceğini anlatan Pajka, Calais ve Dunkirk limanlarında göçmenlerle yaşanan kavgalara atıfla "Britanya'da kazanacağın para, sürücünün orada karşılaşacağı onca tehlikeli şeyi telafi etmeye yetmez" diye ekledi.Varşova'da bir otoparkta konuşan 60 yaşındaki 25 yıl tecrübeli kamyon şoförü Jacek Rembikowski, Britanya'da 7 yıl yaşadıktan sonra Brexit nedeniyle ülkesine dönme kararı aldığını, macerayı sevmesine ve Norveç'ten Portekiz'e kamyon sürmenin hoş anılarını yad etmesine rağmen, Polonya'da kalmayı tercih edeceğini belirtti. Rembikowski, Brexit sonrası Britanya'da belirsizliğin hakim olduğuna, ağır vasıta taşımacılığı sektörü ve tedarik zinciri altüst olmuşken sürücülerin nasıl muamele göreceklerini kestiremediklerine dikkat çekti.8 yıl önce Pakistan'dan İspanya'nın Barselona kentine taşınan ve 3 yıldır nakliye şoförlüğü yapan Imran Mustafa da Britanya'nın vize teklifinin çok kısa süreli olduğunu ve karayolu ağını tanımak için yeterli zaman bırakmadığını söyledi.“Geçici bir vize ve çok kısa bir süre için... Bugünlerde insanların seyahat edecek parası bile yok. Kimse sadece 3 ay için başka ülkeye taşınmak istemez" diyen Mustafa, "Ben tek başıma yaşadığımdan taşınabilirim, ama zaten çok para kazanan Fransızlar, Almanlar, İspanyollar niye geçici vizeyle sadece 3 aylığına Britanya'ya çalışmaya gitsin" sorusunu yöneltti.Pakistanlı sürücü "Taşınırım, ama üç ay için değil. Bu yeterli bir süre değil, yolları, haritaları ve işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyoruz. Bence birçok soruna ve kazaya yol açar" diye ekledi.Almanya'daki genel seçimden birinci çıkan ve hükümeti kurmaya talip olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Britanya'daki tedarik kriziyle ilgili soru yöneltildiğinde, Brexit'e işaret etti.'Emek gücünün serbest dolaşımının AB'nin ilkelerinden biri olduğunu' vurgulayan Alman Maliye Bakanı, "Britanyalıları AB'yi terk etmemeye ikna için çok uğraştık, ama onlar farklı yönde karar verdi, şimdi bunun yol açtığı sorunları çözmelerini dilerim" dedi. Uluslararası ticaret politikaları uzmanı David Henig de The New York Times'a şu değerlendirmeyi yaptı:"İş modellerinizi diğer ülkelerden işçi çalıştırma kabiliyeti üzerine kuruyorsunuz. Sonra aniden emek piyasanız, öncekinin sekizde birine inecek kadar küçülüyor. Brexit, buna uyumlanacak zamanı bulamayan iş modellerini olumsuz etkiledi."
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ingiltere, ab, benzin, birleşik krallık, tir, ab, britanya, sürücü, benzin istasyonu, şoför, kamyon, olaf scholz, tedarik

Tedarik krizindeki Britanya'nın AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık vize teklifine 'Değmez, kalsın' yanıtı

15:42 29.09.2021 (güncellendi: 15:50 29.09.2021)
© REUTERS / PETER CZIBORRAEsso benzin istasyonuna benzin tedariki yapan bir sürücü (Britanya, İngiltere, Flamstead, St Albans)
Esso benzin istasyonuna benzin tedariki yapan bir sürücü (Britanya, İngiltere, Flamstead, St Albans) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / PETER CZIBORRA
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Britanya'da AB'den çıkışın (Brexit) körüklediği tedarik krizi pandemi kapanmaları tarafından kamufle edilmesinin ardından apaçık ortaya çıkarken, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın yaklaşık 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığını gidermek için AB'den 5 bin sürücüye 3 aylık geçici vize verme girişimi başarısızlığa uğrayacağa benziyor.
Önünde uzun araç kuyrukları oluşan benzin istasyonlarına benzin tedariki yapılamamasına neden olan 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığının yaklaşık 20 binini, pandemi sırasında Britanya'dan ayrılan ve şimdi Brexit sonrasının katı vize duvarına çarpan yabancı sürücüler oluşturuyor. Bu manzara karşısında Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ürettiği 5 bin yabancı sürücüye 24 Aralık'a dek 3 aylık vize formülü Avrupalı emekçilerden rağbet görmedi.
The Independant'a konuşan Brexit'ten sonra Britanya'daki işini bırakan Polonyalı kamyon şoförü Jakub Pajka, buna değecek kadar uzun süreli vize sunulmadığını söyledi. Başkent Varşova'da kırmızı kamyonunun direksiyonundan konuşan Pajka, "Teşekkürler, kalsın, sayın başbakan; bu fırsattan yararlanamayacağım. Sırf Britanyalılar tatillerini daha iyi organize etsin diye sadece üç aylığına Britanya'ya taşınmayı hiçbir şoför istemez" dedi.
Britanya'dan kazanacağı ilave para için ülke değiştirmeye, ailesinden ayrı kalmaya, Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken kamyonun arkasına binmeye kalkışacak göçmenlerin oluşturacağı tehditle uğraşmaya değmeyeceğini anlatan Pajka, Calais ve Dunkirk limanlarında göçmenlerle yaşanan kavgalara atıfla "Britanya'da kazanacağın para, sürücünün orada karşılaşacağı onca tehlikeli şeyi telafi etmeye yetmez" diye ekledi.
Varşova'da bir otoparkta konuşan 60 yaşındaki 25 yıl tecrübeli kamyon şoförü Jacek Rembikowski, Britanya'da 7 yıl yaşadıktan sonra Brexit nedeniyle ülkesine dönme kararı aldığını, macerayı sevmesine ve Norveç'ten Portekiz'e kamyon sürmenin hoş anılarını yad etmesine rağmen, Polonya'da kalmayı tercih edeceğini belirtti.
Rembikowski, Brexit sonrası Britanya'da belirsizliğin hakim olduğuna, ağır vasıta taşımacılığı sektörü ve tedarik zinciri altüst olmuşken sürücülerin nasıl muamele göreceklerini kestiremediklerine dikkat çekti.
8 yıl önce Pakistan'dan İspanya'nın Barselona kentine taşınan ve 3 yıldır nakliye şoförlüğü yapan Imran Mustafa da Britanya'nın vize teklifinin çok kısa süreli olduğunu ve karayolu ağını tanımak için yeterli zaman bırakmadığını söyledi.
“Geçici bir vize ve çok kısa bir süre için... Bugünlerde insanların seyahat edecek parası bile yok. Kimse sadece 3 ay için başka ülkeye taşınmak istemez" diyen Mustafa, "Ben tek başıma yaşadığımdan taşınabilirim, ama zaten çok para kazanan Fransızlar, Almanlar, İspanyollar niye geçici vizeyle sadece 3 aylığına Britanya'ya çalışmaya gitsin" sorusunu yöneltti.
Pakistanlı sürücü "Taşınırım, ama üç ay için değil. Bu yeterli bir süre değil, yolları, haritaları ve işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyoruz. Bence birçok soruna ve kazaya yol açar" diye ekledi.
Almanya'daki genel seçimden birinci çıkan ve hükümeti kurmaya talip olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Britanya'daki tedarik kriziyle ilgili soru yöneltildiğinde, Brexit'e işaret etti.
'Emek gücünün serbest dolaşımının AB'nin ilkelerinden biri olduğunu' vurgulayan Alman Maliye Bakanı, "Britanyalıları AB'yi terk etmemeye ikna için çok uğraştık, ama onlar farklı yönde karar verdi, şimdi bunun yol açtığı sorunları çözmelerini dilerim" dedi.
Uluslararası ticaret politikaları uzmanı David Henig de The New York Times'a şu değerlendirmeyi yaptı:
"İş modellerinizi diğer ülkelerden işçi çalıştırma kabiliyeti üzerine kuruyorsunuz. Sonra aniden emek piyasanız, öncekinin sekizde birine inecek kadar küçülüyor. Brexit, buna uyumlanacak zamanı bulamayan iş modellerini olumsuz etkiledi."
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