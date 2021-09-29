https://tr.sputniknews.com/20210929/ttb-televizyonda-dans-eden-doktor-hakkinda-inceleme-baslatilmasini-talep-etti-1049363549.html

TTB, televizyonda dans eden doktor hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

TTB, televizyonda dans eden doktor hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir televizyon programında dans eden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme başlatılmasını... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:08+0300

2021-09-29T18:08+0300

2021-09-29T18:08+0300

yaşam

ttb

dans

inceleme

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Bir televizyon programına çıkarak dans etmesiyle sosyal medyada gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a TTB’den inceleme talebi geldi.TTB tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:"Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

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2021

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ttb, dans, inceleme