https://tr.sputniknews.com/20210929/turkiye-ile-ukrayna-siha-bakim-merkezi-kurulmasini-ongoren-mutabakat-zapti-imzaladi-1049367036.html

Türkiye ile Ukrayna, SİHA bakım merkezi kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye ile Ukrayna, SİHA bakım merkezi kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Baykar Savunma şirketiyle Kiev yakınlarında SİHA bakım merkezi inşa edilmesini öngören bir... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T19:36+0300

2021-09-29T19:36+0300

2021-09-29T19:36+0300

savunma

ukrayna

recep tayyip erdoğan

siha

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma, SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.Mutabakat zaptının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in huzurunda Savunma Bakanı Andrey Taran ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandığı belirtildi.'Baykar Savunma, fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planlıyor'Devlet Başkanlığı Ofisi, Baykar Savunma'nın Ukrayna'da Ukraynalı uzmanların çalışacağı SİHA fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planladığını da kaydetti.Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkürİmza töreninde konuşan Zelenskiy, bu projenin gerçekleşmesine verdiği destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve halkı adına teşekkür etti.Zelenskiy, "Bu, ileriye doğru atılan çok büyük bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına verilen gerçek bir destek" ifadelerini kullandı.

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ukrayna, recep tayyip erdoğan, siha, vladimir zelenskiy