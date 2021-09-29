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Türkiye ile Ukrayna, SİHA bakım merkezi kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye ile Ukrayna, SİHA bakım merkezi kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Baykar Savunma şirketiyle Kiev yakınlarında SİHA bakım merkezi inşa edilmesini öngören bir... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T19:36+0300
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savunma
ukrayna
recep tayyip erdoğan
siha
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma, SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.Mutabakat zaptının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in huzurunda Savunma Bakanı Andrey Taran ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandığı belirtildi.'Baykar Savunma, fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planlıyor'Devlet Başkanlığı Ofisi, Baykar Savunma'nın Ukrayna'da Ukraynalı uzmanların çalışacağı SİHA fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planladığını da kaydetti.Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkürİmza töreninde konuşan Zelenskiy, bu projenin gerçekleşmesine verdiği destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve halkı adına teşekkür etti.Zelenskiy, "Bu, ileriye doğru atılan çok büyük bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına verilen gerçek bir destek" ifadelerini kullandı.
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ukrayna, recep tayyip erdoğan, siha, vladimir zelenskiy

Türkiye ile Ukrayna, SİHA bakım merkezi kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı

19:36 29.09.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176
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Ukrayna Devlet Başkanlığı, Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Baykar Savunma şirketiyle Kiev yakınlarında SİHA bakım merkezi inşa edilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığı duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma, SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in huzurunda Savunma Bakanı Andrey Taran ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandığı belirtildi.

'Baykar Savunma, fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planlıyor'

Devlet Başkanlığı Ofisi, Baykar Savunma'nın Ukrayna'da Ukraynalı uzmanların çalışacağı SİHA fabrikası kurulması için yatırım yapmayı planladığını da kaydetti.

Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür

İmza töreninde konuşan Zelenskiy, bu projenin gerçekleşmesine verdiği destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve halkı adına teşekkür etti.
Zelenskiy, "Bu, ileriye doğru atılan çok büyük bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Bu, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına verilen gerçek bir destek" ifadelerini kullandı.
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