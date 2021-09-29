KORONAVİRÜS
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Türkiye'de koronavirüsten 227 can kaybı, 29 bin 386 yeni vaka
19:56 29.09.2021 (güncellendi: 20:05 29.09.2021)
© AA / Hakan Mehmet ŞahinKoronavirüs aşısı
© AA / Hakan Mehmet Şahin
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 386 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!"
Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır! pic.twitter.com/niKrL4XuDQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021