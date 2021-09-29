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Türkiye'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi
18:31 29.09.2021 (güncellendi: 18:39 29.09.2021)
© AAABD Türkiye bayrakları
© AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmesinin esefle karşılandığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in ABD Kongresi’nde Ülkemizi Hedef Alan Gelişmeler Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/NL29cBIY2n pic.twitter.com/5nqzEa5ExW— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 29, 2021
Konuya ilişkin soruya yazılı cevap veren Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır.
“Yasa’nın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresi’nin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir. Türkiye karşıtı lobilerin bu tarz girişimlerinin önce Avrupa’da şimdi de ABD’de bazı çevrelerce sahip çıkılmaya çalışılan bu son örneği her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir.
“Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez” diyen Bilgiç, “Beklentimiz, bu izansız talebin Yasa’nın Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır” açıklamalarında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın 'yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını' öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etmişti.