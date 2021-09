Uşak'ta 1800 yıllık nekropol: Büyük İskender'in askerlerine ait 400 kaya mezarı bulundu

https://tr.sputniknews.com/20210929/usakta-1800-yillik-nekropol-buyuk-iskenderin-askerlerine-ait-400-kaya-mezari-bulundu-1049353204.html

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ni çevreleyen vadinin sarp yamaçlarında, yaklaşık 1800 yıllık, duvarları motiflerle süslü 400 kaya mezarı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Blaundos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında devam eden kazılarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok eser gün yüzüne çıkartıldı.Bu yılki çalışmalar, antik kentin etrafını çevreleyen derin vadilerin yamaçlarındaki nekropol alanlarında yoğunlaştırıldı.Kazılarda, yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, duvarları özel motiflerle süslenmiş tek ve çok odalı 400 kaya mezarı tespit edildi.‘Kaya mezarlar teraslar halinde’Can, kente sadece kuzey yönünden bir giriş bulunduğunu, çevresinin de yer yer 70 metre derinliğe ulaşan vadiyle çevrelendiğini aktardı:Toprağın altında da çok sayıda mezar olduğunu düşündüklerini dile getiren Can, bunun da kentin yerleşimi kadar bir alana denk geldiğini ifade etti.Mezarların içinde farklı tipte odaların olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti:Mezarlar duvar resimleriyle süslenmişKaya mezarlarının, içerisindeki duvarların ve tavanların asma dalları, üzüm salkımları, çelenk ve çiçek gibi duvar resimleriyle süslendiğine dikkati çeken Can, bu alanların doğal ve beşeri sebeplerden dolayı zarar gördüğünü dile getirdi.Önceliklerinin bu eserlerin korunması olduğunu vurgulayan Can, bilimsel amaçlı çalışmaların yanı sıra bu kaya mezarların tanıtımı ve ziyarete açılabilmesi yönünde de projeler hazırladıklarını anlattı.Kent girişinden başlayan ve bu mezar teraslarını dolaşan bir yürüyüş yolu olacağını ifade eden Can, "Bu proje dahilinde mezarların ışıklandırılması da planlanmakta. Önümüzdeki zamanlarda burada bütün nekropolü, ziyaret edilebilecek duruma getirmeyi planlıyoruz" dedi.

