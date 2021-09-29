https://tr.sputniknews.com/20210929/vitor-pereira-herkes-teknik-direktor-herkes-benden-daha-iyi-biliyor-1049359948.html

Vitor Pereira: Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor

Vitor Pereira: Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın sahasında Olympiakos'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, eleştirilerin kendisini diri... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T16:41+0300

2021-09-29T16:41+0300

2021-09-29T16:43+0300

spor

avrupa

fenerbahçe

vitor pereira

olimpiyakos

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında soruları yanıtladı.Maça ilişkin düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:'Kim Min-Jae şu ana kadar çalıştığım en iyi isimlerden’Göreve geldiği günden bu yana '3’lü defans' cümlesiyle karşılaştığını ifade eden Pereira, şöyle devam etti:Steven Caulker’in takımdan ayrılması hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pereira, "Steven Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine de dürüst şekilde açıkladım. Onun oyun tarzı benim dinamiğime ve sistemime uymuyordu, savunmada çok açık veriyorduk. Onun için en iyisini istiyorum. Kim Min-Jae ise benim tanımıma göre üst düzey bir oyuncu ve şu ana kadar çalıştığım en iyi isimlerden" ifadelerini kullandı.‘Çok kaliteli bir takımım var’Vitor Pereira, maça çıkacak olan kadro konusunda kararı kendisinin verdiğinin altını çizdi:‘Gruptaki hiçbir takım diğerinden üstün değil’Pereira, grupta yer alan takımların birbirlerine çok yakın ekipler olduğunu söyledi:Kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı hakkında da konuşan Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor’dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum. Futbolcular bir insan ve bu yoğunluğu giderebilmemiz için rotasyon yapmamız gerekiyor. Önceki maçlarda elimde çok fazla çözüm yoktu. Rotasyon yapamadım. Benim için bütün oyuncularım çok önemli. Buradan da kendilerine vermek istediğim mesaj bu" diyerek sözlerini tamamladı.

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avrupa, fenerbahçe, vitor pereira, olimpiyakos