'Yandex.Benzinlik' uygulaması yurtdışında ilk kez Türkiye'de hizmete sunuldu

Rus internet devi Yandex, Türkiye'de uygulamaya koyduğu servislere bir yenisini daha ekledi.



Konu hakkında açıklama yapan 'Yandex.Zapravki' Uluslararası Faaliyetler Müdürü Anatoliya Kamınina, uygulamayı yurtdışına açtıklarını ve ilk olarak Türkiye'de çalışmaya başladıklarını söyledi.



Uygulamaya OPET benzin istasyonlarını eklediklerini anlatan Kamınina, "Türkiye'den başladık, zira orada Yandex iyi biliniyor. Ancak diğer ülkeleri incelemeyi de planlıyoruz" dedi.



OPET'in Türkiye'de yaklaşık 1700 istasyonu bulunduğunu ve bunun pazarın yüzde 15'ine tekabül ettiğini kaydeden Kamınina, kullanıcıların 'Yandex Navigasyon' uygulamasının Türkçe versiyonuna entegre edilen 'Yandex.Benzinlik' ile OPET istasyonlarında araçtan çıkmadan ödeme yapabileceklerini ifade etti.



Kamınina, 'Yandex Navigasyon' uygulamasının Türkiye'de her ay 4 milyon sürücü tarafından kullanıldığının altını çizdi.