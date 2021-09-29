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Yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
ABD'de yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yarasada kuduz hastalığı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T16:31+0300
2021-09-29T16:31+0300
yarasa
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Illinois Halk Sağlığı Departmanı, Lake County'de yaşayan 80'li yaşlarında bir adamın uyuduğu sırada bir yarasa tarafından ısırıldığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Adamın tavsiyelere rağmen doktora gitmediği yaklaşık 1 ay sonra kuduz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, olayın ardından yakalanan yarasada kuduz hastalığı tespit etti. İsmi açıklanmayan adamda ise ölmeden önce boyun ağrısı, baş ağrısı, el titremeleri, parmaklarda uyuşma ve konuşma bozukluğu gibi kuduz belirtileri baş göstermişti. CDC, Illinois'de 1954'ten beri ilk kez bir insanın kuduza yakalandığını belirtti.Adamın evini inceleyen uzmanlar, içeride bu hayvanlardan oluşan bir koloni bulduklarını açıkladı. Illinois Halk Sağlığı Departmanı Direktörü Dr. Ngozi Ezike, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Kuduz, hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip. Ancak kuduza yakalanmış bir hayvana maruz kaldıktan sonra hızla doktora başvuran bireyler için hayat kurtarıcı bir tedavi var. Kuduza maruz kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın ve sağlık çalışanlarının ve halk sağlığının tavsiyelerine uyun" dedi. ABD'de her yıl bir ila üç insanda kuduz vakası rapor ediliyor. Raporlara göre, her yıl 60.000 Amerikalı ise maruziyet sonrası kuduz aşısı alıyor. Ölümcül olan kuduz virüsü, sinir sistemine girerek beyinde ciddi hasarlara yol açıyor. Illinois'de kuduz virüsü en çok yarasalarda bulunuyor.
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Yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

16:31 29.09.2021
© Fotoğraf : PixabayYarasa
Yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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ABD'de yarasa tarafından ısırılan 80 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yarasada kuduz hastalığı tespit edildiğini ve bunun 1954'ten bu yana bir ilk olduğunu açıkladı.
Illinois Halk Sağlığı Departmanı, Lake County'de yaşayan 80'li yaşlarında bir adamın uyuduğu sırada bir yarasa tarafından ısırıldığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.
Adamın tavsiyelere rağmen doktora gitmediği yaklaşık 1 ay sonra kuduz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, olayın ardından yakalanan yarasada kuduz hastalığı tespit etti. İsmi açıklanmayan adamda ise ölmeden önce boyun ağrısı, baş ağrısı, el titremeleri, parmaklarda uyuşma ve konuşma bozukluğu gibi kuduz belirtileri baş göstermişti.
CDC, Illinois'de 1954'ten beri ilk kez bir insanın kuduza yakalandığını belirtti.
Adamın evini inceleyen uzmanlar, içeride bu hayvanlardan oluşan bir koloni bulduklarını açıkladı.
Illinois Halk Sağlığı Departmanı Direktörü Dr. Ngozi Ezike, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Kuduz, hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip. Ancak kuduza yakalanmış bir hayvana maruz kaldıktan sonra hızla doktora başvuran bireyler için hayat kurtarıcı bir tedavi var. Kuduza maruz kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın ve sağlık çalışanlarının ve halk sağlığının tavsiyelerine uyun" dedi.
ABD'de her yıl bir ila üç insanda kuduz vakası rapor ediliyor. Raporlara göre, her yıl 60.000 Amerikalı ise maruziyet sonrası kuduz aşısı alıyor.
Ölümcül olan kuduz virüsü, sinir sistemine girerek beyinde ciddi hasarlara yol açıyor. Illinois'de kuduz virüsü en çok yarasalarda bulunuyor.
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