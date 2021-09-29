https://tr.sputniknews.com/20210929/yasar-hacisalihoglundan-ersan-sene-her-bktan-anlayacaksin-degil-mi-1049347445.html

Yaşar Hacısalihoğlu'ndan Ersan Şen'e: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?

Yaşar Hacısalihoğlu'ndan Ersan Şen'e: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Habertürk TV yayınında Suriye konusunda tartıştığı hukukçu Ersan Şen'e "Senin ömrün kadar bu işlerle... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:31+0300

2021-09-29T12:31+0300

2021-09-29T12:31+0300

türkiye

rtük

ersan şen

habertürk tv

kübra par

argo

yaşar hacısalioğlu

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Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bir tartışma yaşandı.Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" diye tepki gösterdi. Şen'in buna yanıtı ise "Senin ömrün nedir be" oldu.Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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rtük, ersan şen, habertürk tv, kübra par, argo, yaşar hacısalioğlu