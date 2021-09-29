Yaşar Hacısalihoğlu'ndan Ersan Şen'e: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bir tartışma yaşandı.Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" diye tepki gösterdi. Şen'in buna yanıtı ise "Senin ömrün nedir be" oldu.Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Habertürk TV yayınında Suriye konusunda tartıştığı hukukçu Ersan Şen'e "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" dedi.
Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu ErsanŞen arasında Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bir tartışma yaşandı.
Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" diye tepki gösterdi. Şen'in buna yanıtı ise "Senin ömrün nedir be" oldu.
Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.