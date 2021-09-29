https://tr.sputniknews.com/20210929/yemeksepeti-20-yillik-logosunu-degistirdi-1049357133.html

Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi

Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:49+0300

2021-09-29T15:49+0300

2021-09-29T15:58+0300

yemeksepeti

yaşam

logo

kurye

değişiklik

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20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor.En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi. Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.

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2021

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yemeksepeti, logo, kurye, değişiklik