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https://tr.sputniknews.com/20210929/yemeksepeti-20-yillik-logosunu-degistirdi-1049357133.html
Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi
Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:49+0300
2021-09-29T15:49+0300
2021-09-29T15:58+0300
yemeksepeti
yaşam
logo
kurye
değişiklik
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20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor.En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi. Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.
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yemeksepeti, logo, kurye, değişiklik
Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi 15:49 29.09.2021 (güncellendi: 15:58 29.09.2021)
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi.
20 yıldır aynı logoyu kullanan
Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor.
En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi.
Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.