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'Yoğun bakıma gelen hastaların yüzde 80'i aşısız'
'Yoğun bakıma gelen hastaların yüzde 80'i aşısız'
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu Dr. Nagihan Altıncı Karahan, "Aşınızı olun. Eylül boyunca bu... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T02:10+0300
2021-09-29T02:10+0300
koronavirüs
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türkiye
yoğun bakım
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Doktor Karahan, aşı olmayanların hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, "Eylül ayı boyunca koronavirüs yoğun bakım servislerine yatan hastaların yüzde 80'i aşısız ya da aşı programını tamamlayamamış kişiler. Geri kalan yüzde 20 ise aşılı ancak bu yüzde 20'lik rakam yanıltıcı olmasın. Bu kişilerin bir kısmı eşlik eden yandaş hastalıklar nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye getirilmiş ya da başka bir işlem için hastaneye müracaat ettiğinde yapılan kontrollerde PCR testi pozitif olan kişiler. Aşısız kişilerin hastalığı çok ağır geçirdiğini görüyoruz" dedi.Doktor Karahan şöyle devam etti:Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalardan 47 yaşındaki Osman Coşkun da, "Aşı olacaktım ama oğlumu farklı bir kente yerleştirdik ve bu işlerle ilgilenirken aşı olmayı ihmal ettim. Aşı olacaktım ama fırsat bulamadığım için olmadım. Şimdi yoğun bakımdayım. Çok zor bir hastalık. Herkes aşısını olsun" dedi.
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izmir, türkiye, yoğun bakım, koronavirüs

'Yoğun bakıma gelen hastaların yüzde 80'i aşısız'

02:10 29.09.2021
© AAKoronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor
Koronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu Dr. Nagihan Altıncı Karahan, "Aşınızı olun. Eylül boyunca bu servise gelen hastaların yüzde 80'i aşısız" açıklamasında bulundu.
Doktor Karahan, aşı olmayanların hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, "Eylül ayı boyunca koronavirüs yoğun bakım servislerine yatan hastaların yüzde 80'i aşısız ya da aşı programını tamamlayamamış kişiler. Geri kalan yüzde 20 ise aşılı ancak bu yüzde 20'lik rakam yanıltıcı olmasın. Bu kişilerin bir kısmı eşlik eden yandaş hastalıklar nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye getirilmiş ya da başka bir işlem için hastaneye müracaat ettiğinde yapılan kontrollerde PCR testi pozitif olan kişiler. Aşısız kişilerin hastalığı çok ağır geçirdiğini görüyoruz" dedi.
Doktor Karahan şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz süreçte hastaların dikkatimizi çeken belli özellikleri var. Birincisi genç hastalar olması. 20-40 yaşları arasında aşısız çok hasta gördük ve bunların bir kısmını maalesef kaybettik. İkinci olarak hamile hastaları çok görüyoruz. Bu hastalar da bebeği koruma adına aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Ben aşılanmanın bireysel olmadığına inanıyorum."
Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalardan 47 yaşındaki Osman Coşkun da, "Aşı olacaktım ama oğlumu farklı bir kente yerleştirdik ve bu işlerle ilgilenirken aşı olmayı ihmal ettim. Aşı olacaktım ama fırsat bulamadığım için olmadım. Şimdi yoğun bakımdayım. Çok zor bir hastalık. Herkes aşısını olsun" dedi.
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