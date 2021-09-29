https://tr.sputniknews.com/20210929/youtube-asi-karsitlarinin-kanallarini-kapattigini-duyurdu--1049381577.html

YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

YouTube, uzmanların ülkede koronavirüs aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtı aktivistlerin video kanallarını kapattığını ve... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T20:12+0300

2021-09-29T20:12+0300

2021-09-30T10:13+0300

video

aşı

youtube

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Aşı karşıtı içeriği kontrol altına alma politikası çerçevesinde YouTube, sağlık yetkililerinin onayladığı ve yaygın kullanılan aşıların etkisiz ve tehlikeli olduğunu iddia eden videoları kaldırdı. Aşı konusunda dezenformasyon yaydığını iddia ettiği Joseph Mercola ve Robert F. Kennedy Jr gibi ünlü aşı karşıtlarının yanı sıra, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalını kalıcı olarak kapattı.Daha önce Kovid-19 aşıları hakkında dezenformasyon yayan videoları kaldırmaya karar veren şirket, kararı tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini ifade etti. YouTube’un global güven ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Matt Halprin, şirketin yalnızca Kovid-19 aşılarına odaklandığı için harekete geçmekte geç kaldığını, ancak başka aşılar konusundaki dezenformasyonun Kovid-19 aşılarına karşı da şüphe doğurduğunu fark ettikleri için yasağı genişlettiklerini ifade etti. Öte yandan, Halprin, YouTube’un insanların aşılarla ilgili kişisel deneyimlerini anlattığı, yaşadıkları yan etkilerden ve problemlerden söz eden videolara, bilimsel tartışmalara ve aşıların tarihi başarı veya başarısızlıklarına yer verileceğinin altını çizdi. Halprin, yeni politikası çerçevesinde aşı karşıtı 133 bin videonun kaldırıldığını açıkladı. Şirket aynı zamanda güvenilir kaynakların bilgilendirici videolarına daha çok yer vermek için çalıştıklarını duyurdu. Alternatif tıp ürünleri ticareti yapan Joseph Mercola ve ABD Senatörü John F. Kennedy’nin oğlu olan avukat Robert F. Kennedy Jr, ABD’de aşı karşıtı hareketin en ünlü yüzleri olarak dikkat çekiyordu. Uzmanlar, Kanada’da yüzde 71, İngiltere’de ise yüzde 67 olan iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranının ABD’de 56’da kalmasını sosyal medyanın neden olduğu dezenformasyona bağlıyor. YouTube tarafından gün içinde yapılan açıklamada da Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki YouTube kanalının kalıcı olarak kullanımdan kaldırıldığı belirtilmişti. Açıklamada, RT DE’nin YouTube kanalının, 'Kovid-19 hakkında bilgilendirme politikasını' ihlal eden videoları yüklediği için ihtar aldığı ve bunun sonucu YouTube kanalına yeni video yüklemesinin askıya alındığı ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210211/instagram-robert-f-kennedy-jrin-800-bin-takipcili-hesabini-asi-karsiti-paylasimlari-nedeniyle-1043786549.html

https://tr.sputniknews.com/20210928/simonyandan-rt-denin-youtube-kanalinin-kapatilmasina-tepki-bu-gercek-bir-medya-savasi-1049334660.html

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video, aşı, youtube