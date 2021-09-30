https://tr.sputniknews.com/20210930/18-ayar-altinla-kaplanmis-iphone-13-pro-max-satisa-cikti-vergisiz-fiyati-430-bin-tl-1049391972.html

18 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL

18 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL

Lüks akıllı telefon tasarımlarıyla tanınan İngiliz mücevher firması Caviar, 18 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 serisini piyasaya sürdü. Apple'ın son amiral... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:08+0300

2021-09-30T15:08+0300

2021-09-30T15:10+0300

yaşam

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Caviar'ın hazırladığı 'Total Gold' adlı özel seri, Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altından yapılmış versiyonlarını içeriyor. Altın İPhone 13 Pro Max’in, 'sanatsal barok tarzda' tasarlandığı ve yalnızca 99 adet üretildiği belirtildi. En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı ise 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.Caviar’ın web sitesinde yapılan açıklamada, "Altın üzerine, zarif sanatsal gravür ve barok tarzda zengin bir süsleme, lüksü ve bireyselliği bir araya getiriyor. Altın, sahibinin üstünlüğünü, yüksek statüsünü ve kararlı doğasını sembolize eder” denildi.iPhone 13 modelleri Türkiye’de geçen hafta satışa çıkmıştı. Türkiyede, iPhone 13 Mini’nin fiyatı 10 bin 999 TL’den, iPhone 13’ün fiyatı 11 bin 999 TL’den, i iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 TL’den ve iPhone 13 Pro Max’in fiyatı 17 bin 999 TL’den başlıyor.

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