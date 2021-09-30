Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'
03:21 30.09.2021 (güncellendi: 03:24 30.09.2021)
© REUTERS / Rod LamkeyABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
© REUTERS / Rod Lamkey
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, basına kapalı bir brifingde senatörlere, Afganistan'da terörle mücadele operasyonları yürütebilmek adına Orta Asya'daki Rus üslerinin kullanılabilmesi için görüşmeler yürüttüklerini söyledikleri bildirildi.
Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürdü.
Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
'Ciddi olarak değerlendiriliyor'
Öte yandan haberde, Austin ve Milley'in senatörlere Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanma opsiyonunu ciddi bir şekilde değerlendirildiğini ifade ettiği aktarıldı.
NEW: Pentagon leaders told senators at a classified briefing that the U.S. is in talks w/ countries bordering Afghanistan about housing over-the-horizon counterterrorism ops.— Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) September 29, 2021
They also indicated that the Russia bases option is under serious consideration.https://t.co/qbocndr8Ru
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etmişti.
Politico'nun haberine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz bir yanıt gelmedi.