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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-afganistandaki-operasyonlar-icin-rus-uslerini-kullanabilme-konusunda-gorusmeler-yurutuyor-1049377692.html
'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'
'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, basına kapalı bir brifingde senatörlere, Afganistan'da terörle mücadele operasyonları... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T03:21+0300
2021-09-30T03:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
afganistan
terörle mücadele
mark milley
görüşme
lloyd austin
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Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürdü.Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.'Ciddi olarak değerlendiriliyor'Öte yandan haberde, Austin ve Milley'in senatörlere Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanma opsiyonunu ciddi bir şekilde değerlendirildiğini ifade ettiği aktarıldı.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etmişti.Politico'nun haberine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz bir yanıt gelmedi.
https://tr.sputniknews.com/20210928/biden-afganistan-sahasinda-rusya-ile-calismaya-ilgi-duyuyor-iddiasina-cumhuriyetcilerden-itiraz-1049302098.html
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abd, rusya, afganistan, terörle mücadele, mark milley, görüşme, lloyd austin

'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'

03:21 30.09.2021 (güncellendi: 03:24 30.09.2021)
© REUTERS / Rod LamkeyABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Rod Lamkey
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, basına kapalı bir brifingde senatörlere, Afganistan'da terörle mücadele operasyonları yürütebilmek adına Orta Asya'daki Rus üslerinin kullanılabilmesi için görüşmeler yürüttüklerini söyledikleri bildirildi.
Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürdü.
Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

'Ciddi olarak değerlendiriliyor'

Öte yandan haberde, Austin ve Milley'in senatörlere Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanma opsiyonunu ciddi bir şekilde değerlendirildiğini ifade ettiği aktarıldı.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etmişti.
Politico'nun haberine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz bir yanıt gelmedi.
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