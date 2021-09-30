https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-afganistandaki-operasyonlar-icin-rus-uslerini-kullanabilme-konusunda-gorusmeler-yurutuyor-1049377692.html

'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'

'ABD, Afganistan'daki operasyonlar için Rus üslerini kullanabilme konusunda görüşmeler yürütüyor'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, basına kapalı bir brifingde senatörlere, Afganistan'da terörle mücadele operasyonları... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T03:21+0300

2021-09-30T03:21+0300

2021-09-30T03:24+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

afganistan

terörle mücadele

mark milley

görüşme

lloyd austin

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Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürdü.Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.'Ciddi olarak değerlendiriliyor'Öte yandan haberde, Austin ve Milley'in senatörlere Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanma opsiyonunu ciddi bir şekilde değerlendirildiğini ifade ettiği aktarıldı.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etmişti.Politico'nun haberine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz bir yanıt gelmedi.

https://tr.sputniknews.com/20210928/biden-afganistan-sahasinda-rusya-ile-calismaya-ilgi-duyuyor-iddiasina-cumhuriyetcilerden-itiraz-1049302098.html

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abd, rusya, afganistan, terörle mücadele, mark milley, görüşme, lloyd austin