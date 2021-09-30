https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-kuzey-koreye-karsi-dusmanca-bir-niyetimiz-yok-hala-gorusmeye-acigiz-1049378217.html
ABD Dışişleri: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyetimiz yok, hala görüşmeye açığız
ABD Dışişleri: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyetimiz yok, hala görüşmeye açığız
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Kuzey Kore'ye karşı 'düşmanca bir niyet taşımadığını' ve müzakere fikrine açık olduğunu duyurdu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T04:47+0300
2021-09-30T04:47+0300
2021-09-30T04:47+0300
dünya
abd
kuzey kore
diplomasi
kim jong-un
diyalog
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_53:0:1200:645_1920x0_80_0_0_877e202c43bf0560389a2abd295a39a0.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington'un diyaloğa ön koşulsuz olarak açık olduğu yönündeki açıklamasını 'aldatmaca' olarak değerlendirmesine yanıt verdi.Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyet taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Politikamız, ABD'nin, müttefiklerimizin ve konuşlanmış kuvvetlerimizin güvenliğini artıran somut bir ilerleme kaydetmek için Kuzey Kore ile ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayan, ayarlanmış ve pratik bir yaklaşım gerektiriyor" dedi.Kuzey Kore lideri Kim, dün Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı konuşmada, ABD'nin diyaloğa açık olduğunu duyurmasını 'aldatmaca' ve 'düşmanca eylemleri maskeleyen bir yanıltmaca' olarak nitelendirmişti.Kim, "ABD'nin bize yönelik askeri tehdidi ve düşmanca politikası hiç değişmedi, aksine daha da kurnaz hale geldi" demişti.
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_257:0:1117:645_1920x0_80_0_0_af5cd6e471eabcf3ff6f3e41beebbbf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kuzey kore, diplomasi, kim jong-un, diyalog, görüşme
ABD Dışişleri: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyetimiz yok, hala görüşmeye açığız
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Kuzey Kore'ye karşı 'düşmanca bir niyet taşımadığını' ve müzakere fikrine açık olduğunu duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı
, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
'un Washington'un diyaloğa ön koşulsuz olarak açık olduğu yönündeki açıklamasını 'aldatmaca' olarak değerlendirmesine
yanıt verdi.
Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyet taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Politikamız, ABD'nin, müttefiklerimizin ve konuşlanmış kuvvetlerimizin güvenliğini artıran somut bir ilerleme kaydetmek için Kuzey Kore ile ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayan, ayarlanmış ve pratik bir yaklaşım gerektiriyor" dedi.
Kuzey Kore lideri Kim, dün Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı konuşmada, ABD'nin diyaloğa açık olduğunu duyurmasını
'aldatmaca' ve 'düşmanca eylemleri maskeleyen bir yanıltmaca' olarak nitelendirmişti.
Kim, "ABD'nin bize yönelik askeri tehdidi ve düşmanca politikası hiç değişmedi, aksine daha da kurnaz hale geldi" demişti.