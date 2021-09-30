https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-kuzey-koreye-karsi-dusmanca-bir-niyetimiz-yok-hala-gorusmeye-acigiz-1049378217.html

ABD Dışişleri: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyetimiz yok, hala görüşmeye açığız

ABD Dışişleri: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyetimiz yok, hala görüşmeye açığız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Kuzey Kore'ye karşı 'düşmanca bir niyet taşımadığını' ve müzakere fikrine açık olduğunu duyurdu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T04:47+0300

2021-09-30T04:47+0300

2021-09-30T04:47+0300

dünya

abd

kuzey kore

diplomasi

kim jong-un

diyalog

görüşme

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington'un diyaloğa ön koşulsuz olarak açık olduğu yönündeki açıklamasını 'aldatmaca' olarak değerlendirmesine yanıt verdi.Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyet taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Politikamız, ABD'nin, müttefiklerimizin ve konuşlanmış kuvvetlerimizin güvenliğini artıran somut bir ilerleme kaydetmek için Kuzey Kore ile ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayan, ayarlanmış ve pratik bir yaklaşım gerektiriyor" dedi.Kuzey Kore lideri Kim, dün Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı konuşmada, ABD'nin diyaloğa açık olduğunu duyurmasını 'aldatmaca' ve 'düşmanca eylemleri maskeleyen bir yanıltmaca' olarak nitelendirmişti.Kim, "ABD'nin bize yönelik askeri tehdidi ve düşmanca politikası hiç değişmedi, aksine daha da kurnaz hale geldi" demişti.

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abd, kuzey kore, diplomasi, kim jong-un, diyalog, görüşme