https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-suriye-yonetimiyle-iliskilerimizi-normallestirme-planimiz-yok-1049376960.html

ABD Dışişleri: Suriye yönetimiyle ilişkilerimizi normalleştirme planımız yok

ABD Dışişleri: Suriye yönetimiyle ilişkilerimizi normalleştirme planımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilişkilerini 'normalleştirme ya da düzeltme' yönünde herhangi bir planlarının olmadığını ve hiçbir ülkeyi bu yönde teşvik... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T02:24+0300

2021-09-30T02:24+0300

2021-09-30T02:27+0300

dünya

abd

suriye

ürdün

normalleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104239/85/1042398576_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_0c2a584e17c9c86c11809121f0439655.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Ürdün'ün Suriye ile ticari uçuşları yeniden başlatması ve iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını değerlendirdi.Bakanlıktan bir sözcü, Reuters ajansının Washington'un Ürdün ile Suriye arasında bir yakınlaşmayı teşvik edip etmediği yönündeki sorusuna, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle diplomatik ilişkileri 'normalleştirme veya düzeltme' planının olmadığını belirtti.Sözcü, başkalarını bu yönde teşvik etmediklerini de sözlerine ekledi.Ürdün, temmuz ayında Suriye'nin Dera kentindeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.Dera'daki karmaşanın sona ermesi ve Suriye ordusunun bölgede denetimi ele almasıyla sınır kapısı yeniden açılmış, ayrıca Amman yönetimi Şam ile ticari uçuşları yeniden başlatma kararı almıştı

suriye

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suriye, ürdün, normalleşme