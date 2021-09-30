ABD Dışişleri: Suriye yönetimiyle ilişkilerimizi normalleştirme planımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Ürdün'ün Suriye ile ticari uçuşları yeniden başlatması ve iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını değerlendirdi.Bakanlıktan bir sözcü, Reuters ajansının Washington'un Ürdün ile Suriye arasında bir yakınlaşmayı teşvik edip etmediği yönündeki sorusuna, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle diplomatik ilişkileri 'normalleştirme veya düzeltme' planının olmadığını belirtti.Sözcü, başkalarını bu yönde teşvik etmediklerini de sözlerine ekledi.Ürdün, temmuz ayında Suriye'nin Dera kentindeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.Dera'daki karmaşanın sona ermesi ve Suriye ordusunun bölgede denetimi ele almasıyla sınır kapısı yeniden açılmış, ayrıca Amman yönetimi Şam ile ticari uçuşları yeniden başlatma kararı almıştı
Bakanlıktan bir sözcü, Reuters ajansının Washington'un Ürdün ile Suriye arasında bir yakınlaşmayı teşvik edip etmediği yönündeki sorusuna, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle diplomatik ilişkileri 'normalleştirme veya düzeltme' planının olmadığını belirtti.
Sözcü, başkalarını bu yönde teşvik etmediklerini de sözlerine ekledi.
Ürdün, temmuz ayında Suriye'nin Dera kentindeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir sınır kapısını geçici olarak kapatmıştı.
Dera'daki karmaşanın sona ermesi ve Suriye ordusunun bölgede denetimi ele almasıyla sınır kapısı yeniden açılmış, ayrıca Amman yönetimi Şam ile ticari uçuşları yeniden başlatma kararı almıştı